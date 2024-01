Η εταιρεία παράδοσης δεμάτων DPD, εκτός από τους ανθρώπινους χειριστές, χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις online συνομιλίες της, για να απαντά σε ερωτήματα, πελατών της, όμως μια τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής, την έκανε να συμπεριφερθεί παράξενα βρίζοντας την ίδια την εταιρεία αλλά και τον πελάτη!

Συγκεκριμένα, το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν ένας πελάτης, ο Άσλεϊ Μποσάμπ, πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας χρησιμοποίησε το chatbot της εταιρείας για να μάθει πού βρισκόταν ένα δέμα που περίμενε.

Όταν το σύστημα του είπε ότι δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και ότι δεν γνώριζε καν το τηλέφωνο της εξυπηρέτησης πελατών, ο Μποσάμπ το προκάλεσε να γράψει ένα ποίημα κατά της εταιρείας.

«Ήταν κάποτε ένα chatbot ονόματι DPD που ήταν άχρηστο στο να δίνει βοήθεια» ξεκινούσε η απάντηση.

«Το DPD ήταν χάσιμο χρόνου, ο χειρότερος εφιάλτης των πελατών. Μια μέρα έκλεισαν επιτέλους το DPD και όλοι πανηγύριζαν. Θα είχαν επιτέλους τη βοήθεια που χρειάζονταν από ένα αληθινό άνθρωπο που ξέρει τι κάνει», ήταν μερικά από τα σχόλια της εφαρμογής.

Ο διάλογος που ανάρτησε στο Χ την Πέμπτη ο Μποσάμπ στο X έχει συγκεντρώσει μέχρι τη Δευτέρα πάνω από 1,8 εκατ. προβολές

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn

— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024