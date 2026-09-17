Eπίθεση από ομάδα χάκερς δέχτηκε η δημοφιλής fintech πλατφόρμα Revolut, που απειλείται με διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς η ομάδα των «εισβολέων» απαιτεί τεράστιο χρηματικό ποσό σε λύτρα.

Το χρονικό της επίθεσης και η μέθοδος των χάκερς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, περίπου 680 πελάτες της Revolut έχουν πέσει θύματα παραβίασης δεδομένων έπειτα από μια στοχευμένη προσπάθεια κυβερνοεπίθεσης. Πίσω από την επίθεση βρίσκεται μια ομάδα χάκερ με την ονομασία «iamnotavillain».

Οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να είναι Ιταλοί, κατάφεραν να παραβιάσουν έναν νόμιμο λογαριασμό email που ανήκε στην ιταλική κυβέρνηση. Προσποιούμενοι τους κρατικούς αξιωματούχους, έστειλαν ψευδή αιτήματα παροχής πληροφοριών, καταφέρνοντας έτσι να υποκλέψουν κρίσιμα στοιχεία των πελατών. Στα δεδομένα που υπεκλάπησαν περιλαμβάνονται διευθύνσεις κατοικίας, φωτογραφίες ταυτοποίησης, επίσημα έγγραφα, καθώς και στοιχεία συναλλαγών σε bitcoin.

Τελεσίγραφο 24 ωρών και λύτρα σε κρυπτονόμισμα

Οι κυβερνοεγκληματίες ανήρτησαν στην ιστοσελίδα τους ένα ψηφιακό ρολόι αντίστροφης μέτρησης, δίνοντας στη Revolut τελεσίγραφο 24 ωρών για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους. Συγκεκριμένα, ζητούν λύτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πληρωμή απαίτησαν να γίνει στο κρυπτονόμισμα Monero (XMR), το οποίο προτιμάται συχνά σε παράνομες δραστηριότητες, καθώς προσφέρει υψηλά επίπεδα ανωνυμίας στους συναλλασσόμενους. Εάν η εταιρεία δεν καταβάλει το ποσό, η ομάδα απειλεί να δημοσιοποιήσει όλα τα εμπιστευτικά αρχεία που έχει στην κατοχή της, όπως γράφουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η απάντηση της Revolut

Η αντίδραση της εταιρείας ήταν άμεση. Η Revolut έκανε λόγο για μια «εξελιγμένη εξωτερική απάτη πλαστοπροσωπίας» και, μόλις έγινε αντιληπτή η παραβίαση, προχώρησε στο άμεσο μπλοκάρισμα του λογαριασμού που είχε παραβιαστεί. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καθώς και τους 680 πελάτες της που επηρεάστηκαν.

Η διοίκηση της πλατφόρμας έσπευσε να καθησυχάσει το ευρύτερο κοινό, διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά πως τα κεντρικά της συστήματα και, κυρίως, τα χρηματικά κεφάλαια των χρηστών παρέμειναν απολύτως ασφαλή και δεν έχουν επηρεαστεί από την επίθεση. Επιπλέον, τόνισε τη δέσμευσή της για τη συνεχή ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Το mega-yacht του «Mr Revolut» στην Κρήτη

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας βρέθηκε προ δεκαημέρου στην Ελλάδα για διακοπές.

Ειδικότερα, το πλωτό παλάτι του Mr Revolut, Nik Storonsky, αξίας 350 εκατ. ευρώ «έδεσε» στην Ιεράπετρα. Ο λόγος για το νεότευκτο «NIXIE», μήκους άνω των 102 μέτρων, που θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα και επιβλητικά mega-yachts του πλανήτη.