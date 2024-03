Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε εκατομμύρια προφίλ στο σύνολο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Meta, καθώς χρήστες αποσυνδέθηκαν από τους λογαριασμούς τους σε Facebook ή Messenger και δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση από εκείνη την στιγμή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών, αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί καν στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο μετά τις 17:00 το Facebook, το Messenger και to Instagram «πέταξαν» εκτός τους χρήστες και στη συνέχεια στην προσπάθειά τους να συνδεθούν και πάλι, άπαντες λάμβαναν ειδοποίηση για σφάλμα.

Το γεγονός δεν έμεινε ασχολίαστο από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τα προβλήματα, που εντοπίζονται στις εφαρμογές της Meta.

Τα hashtags «facebookdown» και «Instagramdown» είναι αυτή την στιγμή πρώτο θέμα συζήτησης.

Δείτε χαρακτηριστικά Tweets:

