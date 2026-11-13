Το ελληνικό Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, καθώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως διευκρίνισε, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, καθώς και στις υπηρεσίες Outlook, Copilot και Teams, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου.

Χωρίς email τα Υπουργεία που έχουν servers της Microsoft

«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής αυτονομίας των κρατών και δημιουργίας εναλλακτικών υποδομών για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

«Είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη να επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κράτη οφείλουν να προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες και ποια δεδομένα θεωρούν κρίσιμα, ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες υποδομές για την προστασία τους.

Σε συνέντευξή του στον Skai ο υπουργός εξήγησε ότι το ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ένα υβριδικό μοντέλο υπολογιστικού νέφους, το οποίο συνδυάζει ιδιόκτητες υποδομές με υπηρεσίες cloud για δεδομένα μικρότερης κρισιμότητας.

Οι κίνδυνοι από το Internet of Things

Αναφερόμενος στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από τη διασύνδεση ολοένα περισσότερων συσκευών στο διαδίκτυο, στάθηκε στην ανάγκη λήψης βασικών μέτρων προστασίας, ακόμη και για τις οικιακές συσκευές που συνδέονται στο λεγόμενο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Όπως επισήμανε, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και η αντικατάσταση των εργοστασιακών κωδικών αποτελούν στοιχειώδεις πρακτικές ασφάλειας, καθώς συσκευές που παραμένουν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους είναι περισσότερο ευάλωτες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, σημείωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό, χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με κυβερνοεπίθεση. Ως παράδειγμα ανέφερε τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε ενεργειακά συστήματα άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες τεχνικές αστοχίες μπορούν να έχουν ευρύτερες συνέπειες.

Χάος στις ψηφιακές επικοινωνίες για 74 χώρες

Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητα, λόγω του «μπλακάουτ» της Microsoft, σε επιχειρήσεις, κρατικούς οργανισμούς και ιδιώτες σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία. Οι δυσλειτουργίες, που ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης, επηρέασαν κομβικά εργαλεία της σουίτας Microsoft 365, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται προβλήματα πρόσβασης χρηστών κυρίως στο Outlook. Το αποτέλεσμα είναι η προσπάθεια σύνδεσης να αποτυγχάνει, κυρίως σε εταιρικά email αλλά και σε μεμονωμένους χρήστες και να εμφανίζει την εικόνα που ακολουθεί:

Το χρονικό της βλάβης και οι υπηρεσίες που επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, οι πρώτες αναφορές εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 18:15 (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη, με την εταιρεία να εργάζεται έκτοτε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η υπηρεσία Exchange Online, στην οποία στηρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook, αφήνοντας πολλούς χρήστες εκτός των λογαριασμών τους ή χωρίς πρόσβαση σε αρχεία και δεδομένα ημερολογίων. Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot και στο Teams, αν και οι βασικές λειτουργίες μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ενεργές.

Επανέφεραν τα fax στο Τόκιο

Η διακοπή λειτουργίας προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε κρίσιμους κλάδους ανά τον κόσμο:

Αεροπορικές εταιρείες: Στην Ασία και τη Νότια Αφρική, εταιρείες όπως οι ινδικές IndiGo και Akasa Air, καθώς και η νοτιοαφρικανική CemAir, ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό για καθυστερήσεις και προβλήματα στην ηλεκτρονική υποστήριξη και τη λήψη email.

Στην Ασία και τη Νότια Αφρική, εταιρείες όπως οι ινδικές IndiGo και Akasa Air, καθώς και η νοτιοαφρικανική CemAir, ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό για καθυστερήσεις και προβλήματα στην ηλεκτρονική υποστήριξη και τη λήψη email. Χρηματοπιστωτικός τομέας & Επιχειρήσεις: Στις ΗΠΑ αρκετές εταιρείες αποδέσμευσαν νωρίτερα το προσωπικό τους λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα συστήματα. Στο Χονγκ Κονγκ διακόπηκε η εργασία σε τράπεζες όπως η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, ενώ στην Αυστραλία επιχειρήσεις αδυνατούσαν να εκτυπώσουν τιμολόγια και σχολεία διέκοψαν τα διαδικτυακά τους μαθήματα.

Στις ΗΠΑ αρκετές εταιρείες αποδέσμευσαν νωρίτερα το προσωπικό τους λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα συστήματα. Στο Χονγκ Κονγκ διακόπηκε η εργασία σε τράπεζες όπως η Morgan Stanley και η Goldman Sachs, ενώ στην Αυστραλία επιχειρήσεις αδυνατούσαν να εκτυπώσουν τιμολόγια και σχολεία διέκοψαν τα διαδικτυακά τους μαθήματα. Δημόσιες υπηρεσίες: Στην Ιαπωνία, οι δημόσιοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε έντυπα αντίγραφα εγγράφων, ενώ σε μεγάλες τράπεζες του Τόκιο επανήλθε ακόμη και η χρήση φαξ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών. Αντίστοιχα, τα δικαστήρια στις Φιλιππίνες προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στις συναλλαγές και τις απαντήσεις σε email.

Τι απαντά η Microsoft για τα αίτια

Μέσω επίσημων ενημερώσεων στην πλατφόρμα X, η Microsoft απέδωσε το πρόβλημα σε υπερφόρτωση των υποδομών της, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Όπως εξήγησε, ορισμένοι διακομιστές τέθηκαν απροσδόκητα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι ενεργοί διακομιστές να δεχθούν όγκο εργασιών μεγαλύτερο από τις αντοχές τους.

Οι τεχνικές ομάδες προχώρησαν σε ελεγχόμενες επανεκκινήσεις των συστημάτων και προσωρινό περιορισμό συγκεκριμένης κίνησης δεδομένων για την αποσυμφόρηση του δικτύου. Παρ’ όλα αυτά, το πρωί της Παρασκευής η κατάσταση παρέμενε προβληματική, με την εταιρεία να αποφεύγει να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα οριστικής αποκατάστασης και να προειδοποιεί για πιθανή εκ νέου αστάθεια, παρά το ότι τα συστήματα «ανταποκρίνονται θετικά στους χειρισμούς των τεχνικών» όπως αναφέρει.