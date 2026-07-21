Μπορεί η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας να γίνει πιο υποφερτή στις ημέρες του καύσωνα; Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει το συμμετοχικό πρόγραμμα «Cool Routes» που ξεκινά σήμερα την πιλοτική του λειτουργία. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όσους κυκλοφορούν πεζή στο κέντρο της πρωτεύουσας να σχεδιάζουν τις διαδρομές τους και με βάση τη θερμική τους άνεση, εντοπίζοντας τα πιο δροσερά σημεία της πόλης.

Το Cool Routes καλεί τους πολίτες να εντοπίζουν και να μοιράζονται σημεία με σκιά, αεράκι, νερό, δημόσιες βρύσες, σιντριβάνια ή δυνατότητα σύντομης στάσης, δημιουργώντας μια πρακτική βάση πληροφορίας «από πολίτες για πολίτες». Τα σημεία εμφανίζονται στο χάρτη ως Cool Pins, ενώ οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέα σημεία μέσα από τα social media με το hashtag #CoolRoutes.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του Cool Routes επικεντρώνεται στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους που περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση καταγραφής συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες από την Greenpeace, το Beak-On, το HouseHub και το WWF Ελλάς.

Το Cool Routes τελεί υπό την αιγίδα της μονάδας ΜΕΤΕΟ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την υποστήριξη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, ενώ ο ΟΑΣΑ έχει ευγενικά προσφέρει τη συνεργασία του στο πλαίσιο της προβολής της δράσης.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται φέτος πιλοτικά, ενώ από το φθινόπωρο η ομάδα θα προχωρήσει στον πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό της για το καλοκαίρι του 2027.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.coolroutes.gr