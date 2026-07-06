Το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ξεκινώντας ένα συναρπαστικό ταξίδι σε 16 πόλεις και νησιά της χώρας, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, δωρεάν εμπειρία ψυχαγωγίας που συνδυάζει τη μαγεία του θερινού σινεμά με σύγχρονες τεχνολογικές εμπειρίες.

Κεντρικές πλατείες και σημεία-ορόσημα σε Χαλκίδα, Λιβαδειά, Λαμία, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Ιωάννινα, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτα, Καβάλα, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Μεσολόγγι, Τρίπολη, Καλαμάτα και Άστρος θα μεταμορφωθούν σε υπαίθριους πολυχώρους πολιτισμού και παιχνιδιού για μικρούς και μεγάλους.

Δύο μεγάλες ταινίες κάτω από τα αστέρια και διαδραστικές εμπειρίες

Σε κάθε έναν από τους 16 σταθμούς, η COSMOTE TELEKOM στήνει μια εντυπωσιακή, υψηλής ευκρίνειας LED οθόνη, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν δύο δημοφιλείς ταινίες την ίδια βραδιά.

Το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow όμως δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη οθόνη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές:

Immersive Cinema: Μέσα από εξειδικευμένα γυαλιά VR (Virtual Reality), οι επισκέπτες θα βιώσουν 360° προβολές, κάνοντας ένα «βήμα» μέσα σε ένα απόλυτα εικονικό, εντυπωσιακό περιβάλλον.

AI Photobooth: Μια υψηλής τεχνολογίας γωνιά όπου οι θεατές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν, μέσα σε δευτερόλεπτα, οι «πρωταγωνιστές» σε παγκοσμίως γνωστές ταινίες.

Μια υψηλής τεχνολογίας γωνιά όπου οι θεατές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν, μέσα σε δευτερόλεπτα, οι «πρωταγωνιστές» σε παγκοσμίως γνωστές ταινίες. On Screen Cine Quiz: Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα για τις προβολές, ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων θα τεστάρει τις κινηματογραφικές γνώσεις του κοινού, μοιράζοντας ξεχωριστά δώρα.

Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα για τις προβολές, ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων θα τεστάρει τις κινηματογραφικές γνώσεις του κοινού, μοιράζοντας ξεχωριστά δώρα. Δημιουργική Απασχόληση: Ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες θα κρατήσουν συντροφιά στους μικρότερους φίλους, προσφέροντας στιγμές χαράς και παιχνιδιού.

Πέρσι, το καλοκαιρινό Roadshow της COSMOTE TELEKOM επισκέφθηκε 15 πόλεις, με περισσότερους από 4.500 θεατές. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM φέρνει την τέχνη και την τεχνολογία πιο κοντά στο ευρύ κοινό, στηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες.

Ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό βράδυ στην πόλη σας!

Για να μάθετε τις ακριβείς ημερομηνίες, τις τοποθεσίες και τις ταινίες που θα προβληθούν σε κάθε περιοχή, περισσότερες πληροφορίες αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: cosmote.gr/telekomroadshow.