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Τις λειτουργικές δυνατότητες και τις περαιτέρω προοπτικές αξιοποίησης του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», παρουσιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από έναν αναλυτικό οδηγό 14 ερωταπαντήσεων, αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο η νέα αυτή υπολογιστική υποδομή θα τεθεί στη διάθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ιδιωτικών εταιρειών και των κρατικών φορέων.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας.

Πολυεπίπεδες εφαρμογές στην καθημερινότητα και την επιστήμη

Η τεράστια υπολογιστική ισχύς του συστήματος ανοίγει νέους ορίζοντες σε καίριους τομείς:

Τομέας Υγείας: Επιτρέπει την εκπαίδευση εξελιγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης πάνω σε ανωνυμοποιημένα ιατρικά δεδομένα, ενισχύοντας την πρώιμη διάγνωση παθήσεων και την εφαρμογή προσωποποιημένης θεραπείας.

Πολιτική Προστασία & Κλίμα: Υποστηρίζει υπερ-συγκεντρωτικά μοντέλα πρόγνωσης για την κατανόηση ακραίων καιρικών φαινομένων και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Βιομηχανία & Επιχειρηματικότητα: Παρέχει στα εγχώρια παραγωγικά σχήματα τη δυνατότητα ψηφιακών προσομοιώσεων νέων προϊόντων, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο και το κόστος των δοκιμών.

Γλώσσα & Πολιτισμός: Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) και εφαρμογών Generative AI προσαρμοσμένων στην ελληνική γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Σταδιακή έναρξη λειτουργίας και κριτήρια πρόσβασης

Η παραγωγική λειτουργία του «Δαιδάλου» αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά εντός του Δεκεμβρίου, μόλις ολοκληρωθεί η τελική παραμετροποίηση των συστημάτων.

Η πρόσβαση θα παρέχεται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, νεοφυείς (startups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου. Η επιλογή των έργων θα γίνεται κατόπιν υποβολής προτάσεων, οι οποίες θα αξιολογούνται από την ΕΔΥΤΕ (GRNET) και τον ευρωπαϊκό φορέα EuroHPC, με βάση την επιστημονική τους βαρύτητα και τις απαιτούμενες υπολογιστικές πηγές.

Διεθνείς διακρίσεις και τεχνολογικές προδιαγραφές

Ο «Δαίδαλος» κατατάσσεται ήδη στα κορυφαία συστήματα παγκοσμίως:

Επιδόσεις: Φτάνει τα 85,69 PetaFlops (85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο).

Παγκόσμια Κατάταξη: Βρίσκεται στην 31η θέση του πίνακα TOP500 με τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο και στην 23η θέση του Green500 για την ενεργειακή του αποδοτικότητα.

Αρχιτεκτονική: Βασίζεται σε τεχνολογία της HPE με επεξεργαστές NVIDIA GH200 και χρησιμοποιεί σύστημα άμεσης υγρής ψύξης (Direct Liquid Cooling).

Παράλληλα, ο υπερυπολογιστής αποτελεί τη «μηχανή» του ελληνικού AI Factory «PHAROS», καλύπτοντας επιπλέον επιστημονικά πεδία όπως η υπολογιστική φυσική, η χημεία, η μετεωρολογία, η ενέργεια και η κυβερνοασφάλεια.

Πράσινη υποδομή σε ιστορικό περιβάλλον

Η εγκατάσταση έχει φιλοξενηθεί στο αποκατεστημένο διατηρητέο κτήριο του παλαιού Ηλεκτρικού Σταθμού στο Λαύριο (έκτασης 1.500 τ.μ.). Το Data Center διαθέτει ισχύ 6,3 MVA, ενώ η ενεργειακή του κατανάλωση συμψηφίζεται εν μέρει από γειτονικό φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MWp.

Το συνολικό έργο ανήλθε στα 58,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» (NextGenerationEU) και την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC, υπό τη διαχείριση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Σύνοψη των 14 ερωτήσεων & απαντήσεων

Τι είναι ο «Δαίδαλος»; Ο ισχυρότερος Εθνικός Υπερυπολογιστής υψηλών επιδόσεων (HPC) που διαθέτει η χώρα.

Ποια είναι η ισχύς του; 85,69 PetaFlops, κατατάσσοντάς τον στους 31 ισχυρότερους παγκοσμίως.

Πότε ανοίγει για τους χρήστες; Σταδιακά από τον Δεκέμβριο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης; Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επιχειρήσεις, startups και το Δημόσιο μέσω αξιολόγησης προτάσεων.

Πού εφαρμόζεται; Σε Υγεία, Πολιτική Προστασία, Βιομηχανία, Περιβάλλον και Γλωσσική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι μόνο για AI; Όχι, υποστηρίζει και κλασικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Μετεωρολογία κ.ά.).

Πώς διαφέρει από ένα απλό Cloud; Εκτελεί ταυτόχρονα εξαιρετικά σύνθετους υπολογισμούς τεράστιας κλίμακας σε ελάχιστο χρόνο.

Ποια η σχέση με το «PHAROS»; Αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού AI Factory «PHAROS».

Ποια τεχνολογία ενσωματώνει; Αρχιτεκτονική HPE, επιταχυντές NVIDIA GH200 και άμεση υγρή ψύξη.

Πού βρίσκεται; Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, σε διατηρητέο βιομηχανικό μνημείο.

Πώς επιτυγχάνεται η πράσινη λειτουργία; Με υγρή ψύξη, αξιοποίηση τοπικού κλίματος και υποστήριξη από φωτοβολταϊκό πάρκο 2 MWp.

Θα είναι επισκέψιμος; Ναι, θα διοργανώνονται ελεγχόμενες ομαδικές επισκέψεις μετά την ολοκλήρωση των εξωτερικών έργων.

Ποιος τον διαχειρίζεται; Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ποιο ήταν το κόστος και η χρηματοδότηση; 58,9 εκατ. ευρώ μέσω του «Ελλάδα 2.0» (NextGenerationEU) και του EuroHPC.