Τις αναφορές για παραβίαση του Gmail που φέρεται να επηρεάζουν εκατομμύρια χρήστες διαψεύδει, το πρωί της Τετάρτης (29/10), η Google.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Σύμφωνα με τον τεχνολογικό κολοσσό, οι εν λόγω αναφορές προέρχονται από «παρερμηνεία σχετικά με βάσεις δεδομένων κλοπής διαπιστευτηρίων» και δεν πρόκειται για νέα επίθεση, που στοχεύει συγκεκριμένους χρήστες ή λογαριασμούς.

Η εταιρεία υπενθυμίζει στους χρήστες τα ήδη διαθέσιμα μέτρα ασφάλειας, όπως η επαλήθευση δύο βημάτων και τα κλειδιά πρόσβασης, για την προστασία των λογαριασμών τους.

Τι αναφέρει η απάντηση της Google

«Οι αναφορές για «παραβίαση της ασφάλειας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες» είναι ψευδείς. Τα μέτρα ασφαλείας του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι.

Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρερμηνεία των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά διάφορες περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό».