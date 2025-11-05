Ρεπορτάζ- Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα… διαστημικό απρόοπτο συνέβη στην κινεζική διαστημική αποστολή Shenzhou-20, καθώς η επιστροφή των τριών αστροναυτών στη Γη αναβλήθηκε χωρίς νέα ημερομηνία, μετά από πρόσκρουση του σκάφους τους με μικρό κομμάτι διαστημικών υπολειμμάτων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το πλήρωμα είχε φτάσει στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ τον περασμένο Απρίλιο και επρόκειτο να ολοκληρώσει την εξαμηνιαία αποστολή του την Τετάρτη. Η επόμενη ομάδα, της αποστολής Shenzhou-21, είχε ήδη αφιχθεί στον σταθμό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σε ανακοίνωση της κινεζικής Υπηρεσίας Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων αναφέρεται ότι «το διαστημόπλοιο πιθανότατα επλήγη από μικρό θραύσμα διαστημικών συντριμμιών» και πως βρίσκεται σε εξέλιξη εκτίμηση των ζημιών και των πιθανών κινδύνων. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η αναβολή της προγραμματισμένης επιστροφής, που είχε οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, πριν το συμβάν οι δύο ομάδες αστροναυτών είχαν γιορτάσει μαζί με γεύμα που περιλάμβανε ψητό κοτόπουλο — μαγειρεμένο στον πρώτο φούρνο του διαστημικού σταθμού — και είχαν πραγματοποιήσει τελετή παράδοσης-παραλαβής, η οποία προβλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

For the first time on China’s space station, Shenzhou crews roasted chicken wings and grilled steaks in a hot air oven. The crews say the food was “amazing!” #SpaceChina pic.twitter.com/ul3PTobF7F — CGTN (@CGTNOfficial) November 4, 2025

Ο ειδικός στην επικοινωνία της διαστημικής επιστήμης Γιου Τζουν σημείωσε ότι, εφόσον οι αναλύσεις δείξουν πως η επιστροφή ενέχει σοβαρό κίνδυνο, θα ενεργοποιηθεί ένα «σχέδιο Β», το οποίο μπορεί να προβλέπει την εκτόξευση εφεδρικού σκάφους από τη Γη.

Η Κίνα επενδύει σταθερά στο επανδρωμένο διαστημικό της πρόγραμμα, έχοντας πραγματοποιήσει 37 αποστολές, εκ των οποίων έξι επανδρωμένες, ενώ έχει θέσει ως στόχο την αποστολή αστροναύτων στη Σελήνη έως το 2030.

Ο διοικητής της Shenzhou-20, Τσεν Ντονγκ, είναι ήδη κάτοχος του ρεκόρ μεγαλύτερης συνολικής παραμονής Κινέζου αστροναύτη στο διάστημα — πάνω από 380 ημέρες — καθώς και των περισσότερων εξόδων στο κενό του διαστήματος, συνολικά έξι.