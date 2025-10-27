Επιμέλεια: Γ.Κ.

Συναγερμός έχει σημάνει στους χρήστες του Gmail, καθώς αποκαλύφθηκε τεράστια διαρροή δεδομένων που φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερους από 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης. Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να ελέγξουν άμεσα τους λογαριασμούς τους και να αλλάξουν τους κωδικούς τους.

Το περιστατικό έφερε στο φως ο Αυστραλός Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα παραβιασμένων δεδομένων που έχουν εντοπιστεί ποτέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υλικό φτάνει τα 3,5 terabytes, όγκος που αντιστοιχεί περίπου σε 875 ταινίες υψηλής ανάλυσης.

Ο Χαντ εξήγησε στη Daily Mail ότι η διαρροή δεν περιορίζεται στο Gmail, αλλά αφορά όλους τους μεγάλους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – μεταξύ αυτών το Outlook, το Yahoo και άλλες υπηρεσίες. «Προέρχονται από παντού, αλλά το Gmail εμφανίζεται πολύ συχνά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025 και αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, δεν φαίνεται να οφείλεται σε μία μόνο επίθεση, αλλά σε συλλογή δεδομένων από “stealer logs” – αρχεία που δημιουργούνται από κακόβουλο λογισμικό (malware). Η ταυτότητα των κυβερνοεγκληματιών παραμένει άγνωστη.

Οι χρήστες καλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο Have I Been Pwned, που δημιούργησε ο Χαντ, για να ελέγξουν αν το email τους έχει εμπλακεί σε κάποια παραβίαση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή, οι ειδικοί προτείνουν άμεση αλλαγή κωδικού και ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ώστε να προστεθεί ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά τη σύνδεση.

Ο Χαντ προειδοποιεί επίσης ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι λογαριασμοί email, αλλά και οι υπηρεσίες που συνδέονται με αυτούς – όπως Amazon, eBay και Netflix – εφόσον χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης.

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) απαιτεί, πέρα από τον κωδικό, κι ένα δεύτερο στοιχείο επαλήθευσης – όπως έναν προσωρινό κωδικό που αποστέλλεται στο κινητό ή δημιουργείται μέσω εφαρμογής. Έτσι, ακόμη κι αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, δεν μπορεί να εισέλθει στον λογαριασμό χωρίς τη δεύτερη επιβεβαίωση.

Πηγή: Daily Mail