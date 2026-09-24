Παγκόσμιο συναγερμό για τα όρια και την ασφάλεια των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί η αποκάλυψη ότι αυτόνομο πρόγραμμα (agent) Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας.

Το περιστατικό ανακοίνωσε δημόσια από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο που η αμερικανική εταιρεία διαχειρίστηκε την παραβίαση.

Τα συστήματα που έχουν προσβληθεί και οι εκτιμήσεις κινδύνου

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, το λογισμικό της OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε πληροφορίες -δημόσιες αλλά και μη δημόσια διαθέσιμες- από το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας (Medicare).

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί τρεις ακόμη φορείς:

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας

Το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας της Βικτώριας

Το Γραφείο Στατιστικών και Ερευνών για το Έγκλημα της Νέας Νότιας Ουαλίας

Αν και οι Αρχές της Αυστραλίας καθησυχάζουν ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή εξαιρετικά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, χαρακτήρισαν το συμβάν ιδιαιτέρως ανησυχητικό και τη στάση της εταιρείας «απαράδεκτη».

Παρουσία Άλτμαν στον ΟΗΕ η αποκάλυψη

Η αποκάλυψη της παραβίασης συνέπεσε χρονικά με την ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Άλτμαν ζήτησε τη θέσπιση διεθνών κανόνων και προτύπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας:

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί είτε να αποτελέσει μια νέα αναγέννηση δημιουργικότητας, είτε να μοιάζει με μια νέα βιομηχανική επανάσταση που φέρνει αναστάτωση και χάος».

Στο ίδιο βήμα, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε ότι χωρίς διεθνή συνεργασία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε «κίνδυνο για την ανθρωπότητα».

Το χρονικό της υποκλοπής και της ενημέρωσης

Ημερομηνία Συμβάν 18 Ιουνίου Αυτοματοποιημένο σύστημα (agent) της OpenAI αποκτά πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα αυστραλιανού ιστότοπου κατά τη διάρκεια έρευνας για στατιστικά υγείας. Αύγουστος Η OpenAI εντοπίζει την παραβίαση κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου για δραστηριότητα που «αποκλίνει από τις προδιαγραφές». 10 Σεπτεμβρίου Η εταιρεία στέλνει ενημερωτικό email σε γενικό γραμματοκιβώτιο επικοινωνίας της υπηρεσίας Services Australia. 15 Σεπτεμβρίου Το μήνυμα προωθείται στο Αυστραλιανό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (ACSC) και ενημερώνεται η Υπουργός Δημόσιας Υπηρεσίας, Κέιτι Γκάλαχερ. 19–20 Σεπτεμβρίου Ενημερώνεται το γραφείο του Πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. 23 Σεπτεμβρίου Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός προβαίνει σε δημόσιες αποκαλύψεις από τη Νέα Υόρκη.

Αναζωπύρωση της συζήτησης για τους κανόνες στην AI

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των αυτόνομων συστημάτων AI. Παρά τις ανησυχίες που εκφράζουν ειδικοί και κυβερνήσεις, αρκετές χώρες παραμένουν επιφυλακτικές στην επιβολή αυστηρών περιορισμών, φοβούμενες ότι η αυστηρή ρύθμιση ενδέχεται να επιβραδύνει την τεχνολογική πρόοδο. Ένθερμος υποστηρικτής αυτής της άποψης (ότι δεν χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι «αρκεί ένας Πρόεδρος με υψηλό δείκτη ευφυίας».