Το να ντύνεσαι χωρίς να κουνήσεις το δάχτυλό σου είναι μια ιδέα που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σειρά «Γουάλας και Γκρόμιτ».

Τώρα, επιστήμονες δημιούργησαν μια ρομποτική φόρμα που φοριέται μόνη της και μπορεί να καλύψει στο σώμα μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Ο υψηλής τεχνολογίας σχεδιασμός χρησιμοποιεί φουσκωτούς «έλικες» (αναρριχητικά βλαστικά συστήματα) κρυμμένους μέσα στο ύφασμα, οι οποίοι κινούνται σπιθαμή προς σπιθαμή ανεβαίνοντας στο σώμα του ατόμου.

Σε αντίθεση με προηγούμενα ρομποτικά συστήματα ένδυσης, λειτουργεί ακόμη και όταν αυτός που το φοράει κινείται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να στέκεται εντελώς ακίνητος.

Βοήθεια για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και διασώστες

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε κάποια μέρα να βοηθήσει ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία να ντύνονται μόνοι τους, χωρίς βοήθεια. Θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει σε πυροσβέστες και διασώστες να φορούν τις στολές τους σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.

«Αυτή η επιστολή προτείνει ένα νέο μαλακό ρομποτικό σύστημα ένδυσης, το Self-Wearing Adaptive Garment (SWAG – Προσαρμοστικό Ένδυμα που Φοριέται Μόνο του), το οποίο χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ξεδιπλώματος και ανάπτυξης για να διευκολύνει την αυτόνομη ένδυση», έγραψε η ομάδα στο περιοδικό IEEE Robotics and Automation Letters.

«Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, το SWAG προσαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα, μέσω μιας μεθόδου ανάπτυξης που βασίζεται στο ξεδίπλωμα, εξαλείφοντας τη τριβή μεταξύ δέρματος και ενδύματος, και επιτρέποντας μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία ένδυσης».

Η ομάδα, από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και το Κορεατικό Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης & Τεχνολογίας (KAIST), δήλωσε ότι η εφεύρεσή τους εμπνεύστηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο κισσός αναρριχάται στους τοίχους.

Όταν συμπιέζονται, οι μαλακοί και εύκαμπτοι «έλικες» που είναι κρυμμένοι μέσα στα ρούχα γλιστρούν το ύφασμα κοντά στο σώμα αυτού που το φοράει – όπως ακριβώς ένα φυτό σκαρφαλώνει σε μια κατασκευή.

Ο επικεφαλής της ομάδας που τη δημιούργησε Κιμ Ναμ Γκιούν, δήλωσε ότι σκέφτηκε την ιδέα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

«Όταν έκανα ποδήλατο, άρχισε να βρέχει… και σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο αν είχα ένα αδιάβροχο που θα μπορούσε να φορεθεί αυτόματα καθώς κάνω ποδηλασία», είπε.

«Το ρομπότ-έλικας παραμένει κοντά στο άτομο και το ντύνει, γυρίζοντας το ρούχο από την ανάποδη καθώς κινείται, επιτρέποντάς του να σκαρφαλώνει σταθερά κατά μήκος του σχήματος του σώματος».

Το ρομπότ προχωρά αναπτυσσόμενο στην άκρη του όπως ακριβώς μια καραμούζα ξεδιπλώνεται όταν τη φυσάς. Καθώς φουσκώνει, εκτείνεται κατά μήκος του σώματος αυτού που το φοράει, γυρίζοντας το ύφασμα από την ανάποδη προς τα έξω, καθώς προχωρά.

Ανάλογα με την πίεση του αέρα που χρησιμοποιείται για την επέκταση των ελίκων, μπορεί να χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να φορεθεί μια ολόσωμη φόρμα.

«Μπορεί να περάσει μέσα από στενά κενά, να αναπτυχθεί ενώ προσαρμόζεται στο σχήμα του περιβάλλοντος χώρου του και να κινηθεί ανεξάρτητα από το αν η επιφάνεια είναι ολισθηρή, κολλώδης ή με κλίση», δήλωσε ο Ριου Τζι-Χουάν, Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο KAIST.

Πέρα από τις άμεσες εφαρμογές για τη βοήθεια ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, η ομάδα βλέπει προοπτικές για χρήση σε καταστάσεις όπου κάποιος πρέπει να φορέσει στολή και να κινηθεί γρήγορα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του.

Αυτό περιλαμβάνει αποστειρωμένους χώρους (cleanrooms) ημιαγωγών και εργαζόμενους σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης που απαιτούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

«Το προτεινόμενο σύστημα επιδεικνύει αποτελεσματική εφαρμογή ενδυμάτων σε διάφορες διαμορφώσεις ρούχων, παρουσιάζοντας μια υποσχόμενη εναλλακτική λύση στη συμβατική ρομποτική βοήθεια ένδυσης», κατέληξαν οι ερευνητές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη συσκευή τύπου «Γουάλας και Γκρόμιτ» που εφευρίσκεται τα τελευταία χρόνια.

Νωρίτερα φέτος, μια ομάδα ανέπτυξε μια πλήρως αυτόματη οδοντόβουρτσα που καθαρίζει τα δόντια χωρίς καμία βοήθεια.

Επιστήμονες έχουν επίσης δημιουργήσει ένα κουμπί που επιτρέπει σε σκύλους να ελέγχουν οικιακές συσκευές όπως τον βραστήρα με το άγγιγμα μιας πατούσας.