Η Κίνα μας φέρνει εικόνες από το μέλλον, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινότητα.

Ρομπότ έτρεξαν ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο και έσπασαν το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ειδικότερα, ένα ανθρωποειδές σημείωσε χρόνο 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ που είχε καταγραφεί έναν μήνα πριν τον Τζέικομπ Κιπλίμο στη Λισαβόνα.

Το δημιούργημα της εταιρείας Honor, έτρεχε αδιάκοπα με ταχύτητα, δείχνοντας την αντοχή του, όμως λίγο πριν από τον τερματισμό προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα. Χρειάστηκε ανθρωπινή βοήθεια για να σηκωθεί και να βγει πρώτο στον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου.

Φέτος, αναδείχθηκε η πρόοδος που έχει γίνει στην τεχνολογία των ρομπότ, αντιθέτως η περσινή διοργάνωση δεν πήγε τόσο καλά, καθώς τα περισσότερα ανθρωποειδή αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα και δεν κατάφεραν να τερματίσουν. Περισσότερα από 100 ρομπότ συμμετείχαν στον φετινό ημιμαραθώνιο, ενώ πέρυσι μόλις 20.

Παράλληλα με τα ανθρωποειδή έτρεχαν οι άνθρωποι, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι επιδόσεις των ρομπότ συγκριτικά με τους αθλητές – Υπερδύναμη η Κίνα στην ΑΙ τεχνολογία

Το ρομπότ της Honor εντυπωσίασε, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μέσα σε 50 λεπτά, ενώ ο αθλητής του ημιμαραθωνίου έκανε 2 ώρες και 40 λεπτά, σημαντικά πιο αργός χρόνος από το ανθρωποειδές.

Η Κίνα γίνεται υπερδύναμη ΑΙ τεχνολογίας μετά από τη συγκεκριμένη ανάδειξη των ρομπότ και έχει θέσει ως στόχο να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα, υποστηρίζοντας εταιρείες με επιδοτήσεις και επενδύσεις σε υποδομές.

Το παραπάνω δεδομένο δεν προκύπτει αποκλειστικά από τον ημιμαραθώνιο, αλλά και από άλλες δημόσιες εμφανίσεις των ρομπότ. Λόγου χάριν, στο ετήσιο γκαλά της κινεζικής τηλεόρασης CCTV για την Πρωτοχρονιά, ανθρωποειδή της εταιρείας Unitree παρουσίασαν επιδείξεις πολεμικών τεχνών με σπαθιά.