Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο των video games, αφορά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας Electronic Arts (EA) και της EA Sports έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 55 δισ. δολαρίων, από επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, που ελέγχεται από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Στο επενδυτικό σχήμα που πραγματοποίησε την σπουδαία αυτή εξαγορά περιλαμβάνεται και η Affinity Partners, το επενδυτικό fund του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το συνολικό ποσοστό της αμερικανικής εταιρείας που εξαγοράστηκε από τον Σαουδαραβικό επενδυτικό όμιλο, ανέρχεται στο 93.4% και το ποσό των 55 δισ. δολαρίων που διατέθηκε αποτελεί το μεγαλύτερο leveraged buyout στην ιστορία, ξεπερνώντας ακόμα και την εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft.

Η EA αποχωρεί από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η EA αποχωρεί από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (δείκτης Nasdaq), καθώς όλες οι μετοχές της εξαγοράζονται και η εταιρεία μετατρέπεται σε ιδιωτική, άρα δεν θα δίνει πλέον λογαριασμό σε δημόσιους μετόχους. Αυτό της δίνει την ελευθερία να κινηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργώντας όμως ένα προηγούμενο όπου τεράστιοι gaming publishers ελέγχονται από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η EA γίνεται πλέον το «κόσμημα του στέμματος» στο στρατηγικό πλάνο Vision 2030 της χώρας, η οποία κατέχει ήδη σημαντικά μερίδια στη Nintendo (7,5%), την Capcom (5%) και έχει εξαγοράσει πλήρως τη Scopely.

Η εν λόγω εταιρία υπήρξε για 30 χρόνια από το 1996, δημιουργός επιτυχημένων τίτλων βιντεοπαιχνιδιών σε κονσόλα όπως το EA Sports FC, το γνωστό παγκοσμίως FIFA, το ΝΒΑ Live, το Need for Speed, το Grand Tourismo, το NFL, το NHL, την F1, όλα με νέες εκδόσεις κάθε χρονιά. Αλλά και εκτός αθλητισμού, των πιο δημοφιλών και εμπορεύσιμων παιχνιδιών με τους τίτλους The Sims, Battlefield, Mass Effect, όπως και εκατοντάδες άλλους τίτλους video games, που επίσης ανανεώνονται με νέες σειρές κάθε χρόνο.

Η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία

Η συμφωνία θεωρείται η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση (leveraged buyout) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος χρηματοδοτείται με δανεισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το PIF έχει ήδη διαθέσει 36 δισ. δολάρια, ενώ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής δανείστηκε ακόμη 20 δισ. δολάρια από την JPMorgan. Το χρέος αυτό θα επιβαρύνει πλέον την ίδια την Electronic Arts.

Σε ένα leveraged buyout, ο αγοραστής δανείζεται μεγάλο μέρος του τιμήματος του ποσού της εξαγοράς και αυτό το χρέος μεταφέρεται στον ισολογισμό της εταιρείας που εξαγοράστηκε. Η EA είχε χρέος 1,49 δισ. δολάρια πριν τη συμφωνία. Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, αυτό ανεβαίνει πάνω από 20 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξυπηρετεί τεράστιες πληρωμές τόκων κάθε χρόνο, χρήματα που μέχρι τώρα επανεπενδύονταν στα παιχνίδια.

Για παράδειγμα αν κοιτάξουμε το EA Sports FC, – το πλέον κερδοφόρο για την εταιρεία παιχνίδι βάσει πωλήσεων παγκοσμίως- η υποδομή που χτίστηκε γύρω από αυτό έγινε γιατί χρόνο με τον χρόνο τα κέρδη εκάστου έτους χρηματοδοτούν το επόμενο. Με ένα leveraged buyout, αυτά τα κέρδη δεν γυρνούν πίσω στα παιχνίδια, αλλά εξέρχονται για να εξυπηρετήσουν το χρέος.

Η συγκεκριμένη δομή της συμφωνίας έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους αναλυτές για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη λειτουργία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Γιατί η Σαουδική Αραβία επενδύει στην EA

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξαγορά δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική επένδυση, αλλά εντάσσεται στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της μέσω του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Το Public Investment Fund (PIF), το οποίο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 514 δισ. λιρών, έχει ήδη επενδύσει σε μεγάλα αθλητικά projects, όπως η εξαγορά της Νιούκαστλ, η απόκτηση ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Saudi Pro League και η διοργάνωση μεγάλων διεθνών τουρνουά e-sports.

Η EA θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, καθώς μέσω της σειράς EA Sports FC διατηρεί συνεργασίες με περίπου 20.000 ποδοσφαιριστές, 750 συλλόγους και 35 επαγγελματικά πρωταθλήματα παγκοσμίως.

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι το πώς θα αλλάξει η EA ως εταιρεία, αλλά το γιατί η Σαουδική Αραβία ξόδεψε $55 δισ. για να την αποκτήσει. Η επίσημη εκδοχή μιλά για επενδύσεις στο gaming ως μέρος του Saudi Vision 2030, του σχεδίου διαφοροποίησης της οικονομίας πέρα από το πετρέλαιο.

Αλλά ο αναλυτής George Osborn, συγγραφέας του βιβλίου Power Play για τη γεωπολιτική του gaming, βλέπει βαθύτερους λόγους. Το PIF αντιμετώπισε εμπόδια στον αθλητισμό: το LIV Golf υπήρξε ζημιογόνο, η εξαγορά της Newcastle δεν απέδωσε τα αναμενόμενα βραχυπρόθεσμα κέρδη και οι κανονισμοί περιορίζουν την ιδιοκτησία σε πολλαπλές ομάδες. Το gaming δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.

Αγοράζοντας την EA, η Σαουδική Αραβία αποκτά πρόσβαση στο ψηφιακό οικοσύστημα του αθλητισμού: EA Sports FC, Madden, College Football, Formula 1. Αυτά τα franchises έχουν άμεσες συνδέσεις με πραγματικούς αθλητές, πρωταθλήματα, διοργανώσεις και κοινά παγκοσμίως και μπορούν να λειτουργήσουν ως οχήματα soft power με τρόπους που δεν μπορεί να το κάνει ένα γήπεδο γκολφ ή ποδοσφαίρου.

Το 2034, η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μέχρι τότε, το EA Sports FC θα είναι υπό σαουδαραβικό έλεγχο.

Φόβοι για απολύσεις – Καταδίκη της συμφωνίας από τα συνδικάτα εργαζομένων

Τα σωματεία εργαζομένων (CWA και United Videogame Workers) κατήγγειλαν έντονα τη συμφωνία, τονίζοντας ότι δεν εκπροσωπήθηκαν στις διαπραγματεύσεις και εκφράζοντας βαθιές ανησυχίες για επικείμενο κύμα απολύσεων και περικοπών προκειμένου να καλυφθεί το τεράστιο χρέος.

Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Τζέισον Σράιερ εκτιμά επίσης ότι η αυξημένη δανειακή επιβάρυνση ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις, ακόμη πιο επιθετική εμπορική αξιοποίηση των παιχνιδιών μέσω μικροσυναλλαγών και ευρύτερα μέτρα περιορισμού του κόστους.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του Κρίστοφερ Ντρινγκ, αρχισυντάκτη του Game Business, ο οποίος θεωρεί ότι το επενδυτικό σχήμα θα ασκεί πολύ πιο άμεσο έλεγχο στη διοίκηση της εταιρείας.

Ανησυχία για πιθανές παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των παιχνιδιών

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε μερίδα της κοινότητας των gamers. Οι παίκτες στα social media και τα gaming fora εκφράζουν την απογοήτευσή τους, καθώς φοβούνται ότι η ποιότητα των αγαπημένων τους παιχνιδιών θα θυσιαστεί στον βωμό της αποπληρωμής των δανείων των επενδυτών.

Μεγάλος επίσης είναι ο προβληματισμός που εκφράζεται από τους ανά την υφήλιο παίκτες βιντεοπαιχνιδιών για την επίδραση που θα έχει η αλλαγή ιδιοκτησίας στα δημοφιλή franchise (όπως το EA Sports FC), αλλά και του The Sims ενός παιχνιδιού που έχει συνδεθεί με την εκπροσώπηση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Στη Σαουδική Αραβία, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις εξακολουθούν να διώκονται ποινικά βάσει της ερμηνείας του ισλαμικού νόμου.

Η οργάνωση Players Alliance HQ κάλεσε τους παίκτες να αντιδράσουν στη συμφωνία, εκφράζοντας φόβους ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα μπορούσε να επηρεάσει δημιουργικές αποφάσεις και να περιορίσει ή ακόμη και να λογοκρίνει θεματικές όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η EA που γνωρίζαμε δεν θα εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Το EA Sports FC θα βγει και φέτος, το Battlefield θα συνεχίσει. Το αν αυτό θα είναι καλό ή κακό για τους παίκτες, θα το μάθουμε σε πέντε χρόνια.

Παραμένει στη θέση του ο διευθύνων σύμβουλος της EA, Άντριου Γουίλσον

Παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο διευθύνων σύμβουλος της EA, Άντριου Γουίλσον, θα παραμείνει στη διοίκηση διατηρώντας τη θέση του, ωστόσο η ανάγκη για άμεσα έσοδα ίσως οδηγήσει σε περιορισμό των ρίσκων και λιγότερο πειραματισμό με νέα IPs.

Ο ίδιος πάντως με αφορμή την ολοκλήρωση της συμφωνίας δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει να δημιουργεί «εμπειρίες που θα εμπνέουν τις επόμενες γενιές», προσθέτοντας πως είναι «πιο αισιόδοξος από ποτέ» για το μέλλον της.