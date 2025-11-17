Το Slush, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της καινοτομίας, ετοιμάζεται και φέτος να ανοίξει αυλαία την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχει για δεύτερη συνεχή χρονιά μια πολυμελής ελληνική αποστολή, την οποία διοργανώνει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Endeavor Greece.

Το Slush δημιουργήθηκε το 2008 ως συνάντηση για τεχνολογία και επιχειρηματικότητα στη Φινλανδία. Από την πρώτη εκείνη ολιγομελή διοργάνωση, όπου συμμετείχαν περίπου 250 άτομα, μέχρι σήμερα, το Slush εξελίχθηκε σε έναν κορυφαίο θεσμό: στη φετινή διοργάνωση θα πάρουν μέρος 13.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 6.000 εκπρόσωποι από επιχειρήσεις startups και scaleups που καλύπτουν περισσότερους από 50 τομείς, όπως τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία στον χώρο της υγείας και fintech, καθώς και 3.500 επενδυτές. Το Slush οργανώνεται από τη φινλανδική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Startup Foundation» και υλοποιείται από μια ομάδα φοιτητών και νέων αποφοίτων και τη συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται ομιλίες εκπροσώπων μερικών από τις πιο επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά και παρουσιάσεις πολλά υποσχόμενων ιδρυτών επιχειρήσεων πρώιμου σταδίου. Τέτοιες νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν κάνει την πρώτη τους μεγάλη παρουσίαση στο Slush και κατά το παρελθόν και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε παγκόσμιες ιστορίες επιτυχίες: μεταξύ αυτών η εταιρεία λογισμικού Lovable, που πλέον επιστρέφει στη διοργάνωση ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη startup όλων των εποχών που έφτασε σε αποτίμηση άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μόλις οκτώ μήνες από την έναρξή της.

Βασικός στόχος του Slush είναι μέσα από καινοτόμες δράσεις και πάνω από 20.000 συναντήσεις των συμμετεχόντων εντός του χώρου διεξαγωγής του φεστιβάλ, αλλά και περισσότερες από 500 παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, να φέρει σε επαφή ιδρυτές startups, εταιρείες τεχνολογίας, επενδυτές, δημοσιογράφους και θεσμικούς φορείς κάτω από την ίδια στέγη, προκειμένου να δημιουργηθούν συνεργασίες, επενδύσεις και δικτύωση.

Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στο «Ground State» («Θεμελιώδης κατάσταση»), δίνοντας έμφαση στη νέα πραγματικότητα που καλούνται να διαχειριστούν οι ιδρυτές των επιχειρήσεων σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Την τελευταία δεκαετία, σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη των startups πρώιμου σταδίου στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της βιωσιμότητας και του fintech. Την ίδια ώρα, όμως, ορισμένες από τις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Φινλανδία, βλέπουν μείωση των νέων startups, εξαιτίας προβλημάτων στη χρηματοδότηση, την κανονιστική νομοθεσία και τη διαχείριση ρίσκου.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Endeavor Greece συντονίζει μια οργανωμένη ελληνική αποστολή στο Slush, με στόχο την ισχυρή εκπροσώπηση του ελληνικού οικοσυστήματος στο παγκόσμιο τεχνολογικό στερέωμα. «Το Slush είναι μια μεγάλη ευκαιρία, να προωθήσουμε τα σημαντικά ελληνικά παραδείγματα καινοτομίας και την Ελλάδα συνολικά ως χώρα για να ζήσει, να εργαστεί και να επενδύσει κανείς, καθώς και για να δημιουργηθούν συνέργειες τόσο με το τοπικό οικοσύστημα της Φινλανδίας, όσο και με ιδρυτές επιχειρήσεων και επενδυτές από όλο τον κόσμο», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια επικοινωνίας του Endeavor Greece, Αγγελική Πιτταροκοίλη.

Η ελληνική αποστολή θα αποτελείται από περισσότερα από 130 μέλη, ιδρυτές startups και scaleups, επενδυτές, εκπροσώπους μεγάλων ερευνητικών φορέων και άλλα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας, εκπροσώπους της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρο Καλαφάτη, και θεσμικών φορέων, καθώς και νέους Έλληνες εθελοντές που θα συνδράμουν στη διοργάνωση του Slush. «Είναι μια πολυσυλλεκτική αποστολή με μια αρκετά 360 προσέγγιση, καθώς πιστεύουμε ότι όταν οι εκπρόσωποι όλου του οικοσυστήματος έρχονται σε επαφή, δημιουργούνται συνέργειες οι οποίες προάγουν την καινοτομία», καταλήγει η κ. Πιτταροκοίλη.