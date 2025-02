To Διαστημικό Σώμα των ΗΠΑ αποκαλύπτει για πρώτη φορά την εικόνα που τράβηξε το άκρως απόρρητο διαστημικό αεροσκάφος σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Για πρώτη φορά, βλέπουμε μια εικόνα από το στρατιωτικό διαστημικό αεροπλάνο των ΗΠΑ που σπάει ρεκόρ, ενώ βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, γράφει η New York Post.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η διαστημική δύναμη των ΗΠΑ που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας μοιράστηκε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο X-37B κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης μυστικής αποστολής του. Είναι η πρώτη επιχειρησιακή εικόνα που μοιράζεται, ενώ το διαστημικό αεροσκάφος βρίσκεται σε τροχιά.

H εικόνα της Γης από το απόρρητο διαστημικό αεροπλάνο

Η εικόνα δείχνει μέρος του Διαστήματος, το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των ωκεανών στη Γη και το απέραντο σκοτάδι του Διαστήματος.

«Μια ενσωματωμένη κάμερα του X-37B, που χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια του οχήματος, καταγράφει μια εικόνα της Γης κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων στο HEO το 2024», έγραψε η αμερικανική διαστημική δύναμη στο X.

