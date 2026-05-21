Σειρά επίσημων καταγγελιών κατά των κολοσσών Meta, TikTok και Google κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) μαζί με 29 καταναλωτικές οργανώσεις από 27 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική «ΕΚΠΟΙΖΩ», κατηγορώντας τις πλατφόρμες για ανεπαρκή προστασία των χρηστών από διαδικτυακές οικονομικές απάτες.

Οι καταγγελίες στηρίζονται σε έρευνα που διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 σε 13 ευρωπαϊκά κράτη, με αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν περίπου 900 παράνομες διαφημίσεις που προωθούσαν οικονομικές απάτες, απαγορευμένες υπηρεσίες ή παραπλανητικά προϊόντα. Η αντίδραση των τεχνολογικών εταιρειών κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή. Μόλις το 27% των παράνομων διαφημίσεων αφαιρέθηκε μετά από σχετική ειδοποίηση. Το 52% των αναφορών είτε απορρίφθηκε από τις πλατφόρμες, είτε αγνοήθηκε πλήρως.

Η BEUC και οι συνεργαζόμενες ενώσεις προειδοποιούν ότι εκατοντάδες παραπλανητικές καταχωρίσεις παραμένουν «στον αέρα», εκθέτοντας σε κίνδυνο οικονομικής ζημιάς πάνω από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες σε μηνιαία βάση.

Η ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πληρωμών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των διαδικτυακών οικονομικών απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η «ΕΚΠΟΙΖΩ», μόνο για το έτος 2024, οι οικονομικές απώλειες των καταναλωτών από τέτοιου είδους πρακτικές υπολογίζεται ότι άγγιξαν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι οργανώσεις καταναλωτών υπογραμμίζουν ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η νομοθεσία απαιτεί ρητά από τις εταιρείες: Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων κατά του παράνομου περιεχομένου, την παροχή απλών και εύχρηστων εργαλείων αναφοράς για τους χρήστες και την άμεση απόσυρση παράνομων διαφημίσεων και υπηρεσιών.

Η έρευνα αναδεικνύει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα μέτρα προστασίας που οι ίδιες οι εταιρείες διατείνονται ότι εφαρμόζουν και στην πραγματική τους αποτελεσματικότητα στο πεδίο των οικονομικών απατών.

Οι ενώσεις καταναλωτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών να παρέμβουν άμεσα. Ζητούν να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι πρακτικές των Meta, TikTok και Google και να απαιτηθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν ευθυγραμμιστούν με τον νόμο, οι ενώσεις αξιώνουν την επιβολή αυστηρών προστίμων και κυρώσεων.