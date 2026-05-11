Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την υπεροχή της στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, η Κίνα παρουσίασε το πρώτο διαδραστικό κέντρο ρομποτικής. Το «Robot 9N Center» δεν είναι ένα απλό εμπορικό κατάστημα, αλλά ένας ζωντανός εκθεσιακός χώρος όπου το κοινό μπορεί να δει από κοντά πώς η ρομποτική πρόκειται να αλλάξει την καθημερινότητα.

Ρομπότ για κάθε ανάγκη

Στο εσωτερικό του κέντρου φιλοξενούνται περισσότερα από 100 διαφορετικά ρομποτικά συστήματα. Οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με μια εντυπωσιακή ποικιλία εφαρμογών όπως:

Ανθρωποειδή ρομπότ: Λειτουργούν ως ξεναγοί, χαιρετούν τους πελάτες, ενώ ορισμένα επιδεικνύουν καλλιτεχνικές δεξιότητες παίζοντας μουσικά όργανα.

Ρομποτικοί σκύλοι: Τα «ηλεκτρονικά κατοικίδια» κλέβουν την παράσταση, καθώς αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, αν και η πραγματική τους χρήση προορίζεται για επικίνδυνες αποστολές, όπως η πυρόσβεση και η επιθεώρηση βιομηχανικών χώρων.

Αυτοματοποίηση υπηρεσιών: Από ρομπότ-τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία μέχρι πλήρως αυτοματοποιημένα καφέ, όπου το σερβίρισμα γίνεται αποκλειστικά από μηχανικούς βραχίονες μετά από ψηφιακή παραγγελία.

Από τη βιτρίνα στην πραγματική αγορά

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του κέντρου, πολλά από τα εκθέματα δεν είναι απλά πρωτότυπα, αλλά χρησιμοποιούνται ήδη σε εργοστάσια και επιχειρήσεις. Η ζήτηση για ενοικίαση ανθρωποειδών ρομπότ αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην εξυπηρέτηση πελατών και την παραγωγή.

Ειδική μνεία γίνεται στη χρήση ρομποτικών σκύλων σε συνθήκες υψηλού κινδύνου, καθώς η ικανότητά τους να κινούνται σε δύσβατα εδάφη επιτρέπει στις αρχές να πραγματοποιούν αποστολές ασφαλείας χωρίς να εκθέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Πεκίνου για την ενίσχυση της εγχώριας ρομποτικής βιομηχανίας. Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κλιμακώνεται, η Κίνα επενδύει στη μετατροπή της τεχνολογίας αιχμής σε προσιτό προϊόν για τον μέσο πολίτη και την αγορά.

Δείτε το βίντεο: