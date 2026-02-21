Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Πολλοί ηγέτες της τεχνολογίας και πολιτικοί στη Σύνοδο Κορυφής ζήτησαν περισσότερη παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενόψει μιας αναμενόμενης κοινής δήλωσης καθώς η εκδήλωση πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο, οι ΗΠΑ απέρριψαν αυτή τη στάση, με τον σύμβουλο τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios, να λέει: «Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα λαμπρότερο μέλλον αν υπόκειται σε γραφειοκρατίες και κεντρικό έλεγχο».

Ο Σερ Demis δήλωσε ότι είναι σημαντικό να κατασκευαστούν «ισχυρά προστατευτικά κιγκλιδώματα» έναντι των πιο σοβαρών απειλών από την άνοδο των αυτόνομων συστημάτων.

Πρόσθεσε ότι οι δύο κύριες απειλές ήταν η δυνητική χρήση της τεχνολογίας από «κακούς παράγοντες» και ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου των συστημάτων καθώς αυτά γίνονται πιο ισχυρά.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε τη δύναμη να επιβραδύνει την πρόοδο της τεχνολογίας ώστε να δώσει στους ειδικούς περισσότερο χρόνο να εργαστούν πάνω στις προκλήσεις της, είπε ότι η εταιρεία του είχε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, αλλά ήταν «μόνο ένας παίκτης στο οικοσύστημα».

Παραδέχτηκε όμως, ότι η παρακολούθηση του ρυθμού ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν «το δύσκολο πράγμα» για τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, ζήτησε επίσης «επείγουσα ρύθμιση» σε ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi δήλωσε ότι οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να επωφεληθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δυστυχώς, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει την αντίθετη άποψη. «Όπως έχει πει πολλές φορές η κυβέρνηση Trump: Απορρίπτουμε πλήρως την παγκόσμια διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας Michael Kratsios.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται αντιπρόσωποι από περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ηγετών από όλο τον κόσμο. Την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης David Lanny. Ο Lammy δήλωσε ότι η εξουσία δεν ανήκει μόνο στις τεχνολογικές εταιρείες όσον αφορά την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι οι πολιτικοί πρέπει να συνεργάζονται «χέρι-χέρι» με την τεχνολογία, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια και η προστασία πρέπει να προηγούνται και πρέπει να ωφελούν το ευρύτερο κοινό».

Ο Σερ Demis πιστεύει ότι οι ΗΠΑ και η Δύση είναι «ελαφρώς» μπροστά στην κούρσα με την Κίνα για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είναι «μόνο θέμα μηνών» για την Κίνα να τις προλάβει. Είπε ότι νιώθει την ευθύνη να εξισορροπήσει την «τολμηρότητα με την υπευθυνότητα» σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο. «Δεν τα καταφέρνουμε πάντα σωστά», παραδέχτηκε, «αλλά τα καταφέρνουμε πιο σωστά από τους περισσότερους». Η επιστημονική εκπαίδευση «εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική».

Στα επόμενα 10 χρόνια, η τεχνολογία θα γίνει «υπερδύναμη» όσον αφορά το τι θα μπορούν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι, δήλωσε ο Σερ Demis, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Χημείας του 2024. «Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εκπαίδευση STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)», πρόσθεσε. «Αν έχετε τεχνικό υπόβαθρο, νομίζω ότι η χρήση αυτών των συστημάτων θα αποτελέσει πλεονέκτημα», συμπλήρωσε.

Πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη που γράφει κώδικα θα άνοιγε τον αριθμό των ανθρώπων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές, «και τότε ίσως το κλειδί να γίνει το γούστο, η δημιουργικότητα και η κρίση».

Η Σύνοδος Κορυφής για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση ηγετών και επικεφαλής της τεχνολογίας παγκοσμίως. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με εταιρείες και χώρες να παρουσιάζουν μια κοινή άποψη για το πώς να χειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: BBC News