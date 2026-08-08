Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ενώ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της διεθνούς ψηφιακής οικονομίας είναι ολοένα και πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από drones χαμηλού κόστους, προειδοποίησαν Κινέζοι στρατιωτικοί ερευνητές.

Είπαν ότι ο βυθός θεωρούνταν από καιρό στρατηγικό «τυφλό σημείο» λόγω της δυσκολίας της εξερεύνησης και του υψηλού κόστους ελέγχου του, αλλά σταδιακά έγινε «νέα αρένα για τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Το εμπόδιο εισόδου για υποθαλάσσιο πόλεμο μειώνεται», έγραψαν οι Shi Guanglei και Shi Haiming από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας στο Science and Technology Daily, επισημαίνοντας τη συμφωνία Aukus μεταξύ Αυστραλίας, Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ως βασικό μοχλό αυτής της αλλαγής. «Στο παρελθόν, οι υποβρύχιες επιχειρήσεις βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε επανδρωμένα υποβρύχια, τα οποία ήταν ακριβά και ενείχαν σημαντικούς κινδύνους για το προσωπικό, καθιστώντας δύσκολη τη διεξαγωγή υποβρύχιων στρατιωτικών δραστηριοτήτων για τις μικρές και μεσαίες χώρες». Πρόσθεσαν ότι τα μικρά και μεσαία μη επανδρωμένα υποθαλάσσια οχήματα (UUV) είναι «χαμηλού κόστους, εύκολα στην ανάπτυξη σε παρτίδες και δεν ενέχουν κίνδυνο θυμάτων, επιτρέποντας στις χώρες να αναλάβουν τον έλεγχο του βυθού».

Το άρθρο ανέφερε ότι τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν το 99% της διηπειρωτικής κίνησης δεδομένων και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και των καθημερινών διασυνοριακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η αξία των οποίων εκτιμάται ευρέως σε 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Προειδοποίησε ότι οι υποθαλάσσιοι αγωγοί και τα οπτικά καλώδια είχαν γίνει «εύκολος στόχος», επικαλούμενο περιστατικά όπως η δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία ή η διακοπή που προκλήθηκε στις υπηρεσίες διαδικτύου μετά την ζημιά σε καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος της διηπειρωτικής διαδικτυακής κίνησης στον κόσμο ταξιδεύει κατά μήκος ενός δικτύου οπτικών ινών μήκους 1,7 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Κάθε χρόνο, συμβαίνουν περίπου 150 έως 200 επεισόδια ζημιών σε υποθαλάσσια καλώδια σε όλο τον κόσμο.

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας Καλωδίων, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Βρετανία, δήλωσε ότι ενώ η κρατική δολιοφθορά παρέμενε κίνδυνος, οι τυχαίες ζημιές ήταν «η κυρίαρχη αιτία ζημιάς στα υποβρύχια καλώδια. Χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πιστεύουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επαληθευμένα περιστατικά κρατικής δολιοφθοράς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει η ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Οι Κινέζοι ερευνητές δήλωσαν ότι η συμφωνία της συμμαχίας Aukus τον Μάιο για την ανάπτυξη UUV για την προστασία των υποβρύχιων υποδομών και την εκτέλεση επιχειρήσεων επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων «ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές κοινές επιχειρήσεις σε διακρατικό επίπεδο».

«Υπό το πρόσχημα της «προστασίας των υποβρυχίων καλωδίων» για την προώθηση της ανάπτυξης εξοπλισμού, η Aukus κατασκευάζει ένα τακτικό δίκτυο παρακολούθησης του βυθού μέσω μη επανδρωμένου εξοπλισμού για να αποκτήσει παγκόσμια επίγνωση της υποβρύχιας κατάστασης και να επιδιώξει στρατιωτικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στα βαθιά νερά», ανέφεραν. Είπαν επίσης ότι η εξέλιξη των UUV από βοηθητικά εργαλεία αναγνώρισης σε αυτόνομο εξοπλισμό μάχης «ξαναγράφει ριζικά τη λογική του υποβρύχιου πολέμου».

Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα επέτρεπε επίσης στην επόμενη γενιά υποβρύχιων drones να λειτουργούν αυτόνομα για εβδομάδες χωρίς να λαμβάνουν συνεχώς οδηγίες και να στέλνουν δεδομένα – μειώνοντας τις πιθανότητες ανίχνευσης τους, πρόσθεσε το άρθρο.

Οι ερευνητές περιέγραψαν επίσης ένα μέλλον με «υποθαλάσσιες αγέλες λύκων» που θα σχηματίζονται από δεκάδες ή εκατοντάδες UUV που θα μπορούσαν να περιπολούν ελέγχοντας την καλωδιακή υποδομή αλλά και να πραγματοποιούν έρευνες ή να στήνουν ενέδρες.

Αυτά θα μπορούσαν επίσης να συνδεθούν με υποβρύχιους αισθητήρες, καθώς και με μη επανδρωμένα σκάφη στην επιφάνεια και στον αέρα, για την ανάπτυξη νέων μορφών θαλάσσιου πολέμου.

Πηγή: South China Morning Post