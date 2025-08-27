Μια φουτουριστική «Ολυμπιάδα», όπου οι αθλητές –ανθρωποειδή ρομπότ– θα συμμετάσχουν σε αγώνα μποξ, θα στείλουν μπάλες ποδοσφαίρου στα δίχτυα και θα επιδοθούν σε διάφορες άλλες «μανούβρες» δεξιοτεχνίας, διοργανώνουν στις 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου η «Acumino» και η «Endeavor», φέρνοντας στην Ολυμπία όχι μόνο έξυπνες μηχανές, αλλά και ανθρώπους ομιλητές και ομιλήτριες με παγκόσμια απήχηση: μεταξύ αυτών, ο ιδρυτής και CEO της «Cordical Labs», Hon Weng Chong, o οποίος έχει δημιουργήσει -και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της διοργάνωσης- τον βιολογικό υπολογιστή «CL1», με ανθρώπινα κύτταρα στα νευρωνικά δίκτυά του, ο Luis Sentis, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας (Οστιν) και συνιδρυτής της «Apptronik Systems», κατασκευάστριας ανθρωποειδών ρομπότ για βιομηχανική και οικιακή χρήση, η Andra Keay, Διευθύντρια της «Silicon Valley Robotics», που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα ρομποτικής και η Stefanie Manzinger, υψηλόβαθμο στέλεχος του τεχνολογικού κολοσσού «NVIDIA».

«Το δυνατό στοιχείο της διοργάνωσης είναι ότι δεν φέρνουμε απλά 10 Ακαδημαϊκούς να μιλήσουν για ρομπότ, αλλά και εκπροσώπους εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως. Επιπλέον, η 1η Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών (IHO 2025) θα φέρει κοντά όλο το οικοσύστημα ρομποτικής, από κατασκευάστριες μέχρι εταιρείες εκπαίδευσης και από νεαρούς και νεαρές που ενδιαφέρονται για τα ρομπότ μέχρι ερευνητές-τριες και διαγωνιστικά τμήματα σχετικών διαγωνισμών», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γεννηθείς το 1984 Μηνάς Λιαροκάπης, CEO και CTO της «Acumino», μιας νεοφυούς επιχείρησης με έδρα το Σιάτλ των ΗΠΑ, η οποία διαθέτει εργαζόμενους στη χώρα μας (Αθήνα), τη Νέα Ζηλανδία και την Αμερική, και πελάτες σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία.

Διευκρινίζει δε ότι στην Ολυμπιάδα θα συμμετάσχουν ανθρωποειδή των κινεζικών εταιρειών «Booster Robotics» (συγκεκριμένα το μοντέλο «Τ1», που θα επιδείξει την ποδοσφαιρική του … δεινότητα) και «Unitree» (οι ρομποτικοί μποξέρ της διοργάνωσης), με τη δεύτερη να έχει σαρώσει τα μετάλλια στους πρόσφατους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών στο Πεκίνο. Θα παρουσιαστούν επίσης ρομπότ της «Acumino» για βιομηχανικές χρήσεις, της επίσης ελληνικής εταιρείας «Philon», της «Aldebaran», παραγωγού των ρομπότ «Nao» και «Pepper», αλλά και της ερευνητικής ομάδας «Ηermes» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει δημιουργήσει πλήρως λειτουργικό ρομποτικό εξωσκελετό κάτω άκρων.