Σε μια σημαντική ψηφιακή αναβάθμιση που απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στην αγορά εργασίας προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας, καθώς οι προσλήψεις μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται εύκολα και γρήγορα απευθείας από το smartphone.

Μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής Ergani App, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για την αναγγελία της πρόσληψής τους και να αποδέχονται ψηφιακά τους όρους της σύμβασης εργασίας τους.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Η νέα λειτουργία προσφέρει ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις:

Άμεση ειδοποίηση: Ο εργαζόμενος λαμβάνει σχετική ειδοποίηση (notification) στο κινητό του τηλέφωνο μόλις ο εργοδότης υποβάλει την αναγγελία πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Ψηφιακή αποδοχή: Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής, ο προσληφθείς μπορεί να επισκοπήσει τη σύμβασή του και να την αποδεχθεί ψηφιακά με πλήρη νομική ισχύ.

Πρόσβαση σε ιστορικό: Παράλληλα, διατηρείται πλήρες ψηφιακό αρχείο με όλες τις μεταβολές των εργασιακών σχέσεων (προσλήψεις, τροποποιήσεις συμβάσεων, ωράρια).

Τι κερδίζουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις: Η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω κινητού καταργεί την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή ανταλλαγής εγγράφων σε έντυπη μορφή, ενώ διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή των όρων απασχόλησης.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές iOS και Android, αποτελώντας ένα ακόμα βήμα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών στη χώρα μας.