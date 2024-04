Η πρώτη βάση εξελιγμένης τεχνολογίας 5G-A (5G-Advanced) τέθηκε σε λειτουργία στο Όρος Έβερεστ, σηματοδοτώντας την είσοδο της περιοχής με το μεγαλύτερο υψόμετρο παγκοσμίως στην εποχή της τεχνολογίας 5G-A, όπως ανακοίνωσε ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός China Mobile.

Σε σύγκριση με την τεχνολογία 5G, 5G-A παρέχει υψηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερο εύρος συνδεσιμότητας, αλλά και μικρότερες καθυστερήσεις μεταφοράς δεδομένων.

China Mobile and Huawei have jointly taken 5G connectivity to Mount Everest while Our region doesn’t even have proper 2G network…

WE DEMAND FASTER INTERNET #Internet4GilgitBaltistan pic.twitter.com/np0HNx84oz

— Alveena Mir (@AlveenaMir) July 6, 2020

