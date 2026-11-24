Η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργώντας νέες δυνατότητες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις, για την εκπαίδευση των χειριστών τους.

Σε αυτό το διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, η Flyence Aviation Academy επεκτείνει την εκπαιδευτική της δραστηριότητα στον τομέα των UAV, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην επαγγελματική αεροπορική εκπαίδευση…

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