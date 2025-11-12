Η διεθνώς διακεκριμένη φοιτητική ομάδα OCEANOS NTUA του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε επίσημα το πρώτο της ηλιακά κινούμενο σκάφος. Έτσι, οι Έλληνες φοιτητές άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία προς την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών για τη ναυτιλία του μέλλοντος.

Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2016, έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με κορυφαία την πρώτη θέση στο Monaco Energy Boat Challenge. Σήμερα, κάνει το επόμενο βήμα στη νέα και απαιτητική κατηγορία Solar Class, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της εξέλιξη και πρωτοπορία.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσημη παρουσίαση του νέου σκάφους που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2025, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών:

Το νέο σκάφος κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, διαθέτοντας μόνο μια μικρή βοηθητική μπαταρία για την εκκίνηση. Χάρη στα φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης και την ενσωμάτωση προηγμένων υδροπτέρυγων (hydrofoils), η γάστρα του σκάφους ανυψώνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, μειώνοντας δραστικά την υδροδυναμική αντίσταση και αυξάνοντας την ενεργειακή του αποδοτικότητα.

Δείτε και το σχετικό βίντεο:

Το έργο αυτό αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα της δυναμικής του ΕΜΠ στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συνδυάζοντας επιστημονική αριστεία, μηχανική ακρίβεια και περιβαλλοντική ευαισθησία. Παράλληλα, ενισχύει την ελληνική παρουσία σε έναν τομέα που αναμένεται να διαμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.