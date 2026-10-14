Η νέα gaming σεζόν βρίσκει τους gamers με περισσότερες επιλογές από ποτέ. Η κονσόλα παραμένει η βάση, όμως η όλη εμπειρία δεν σταματά εκεί: ένα καλύτερο χειριστήριο, μια οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης και ένα καλό headset π.χ. μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο που απολαμβάνει τα αγαπημένα του παιχνίδια κάποιος. Ποια κονσόλα του ταιριάζει περισσότερο, όμως, και με τι μπορεί να την πλαισιώσει για να ζήσει αξέχαστες εμπειρίες gameplay; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

PS5: Για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του PlayStation

Το PS5 αποτελεί επιλογή για εκείνον που θέλει να επενδύσει σε μία ολοκληρωμένη λύση κονσόλας και να απολαύσει τις σπουδαίες αποκλειστικότητες του PlayStation. Η κονσόλα υποστηρίζει γραφικά έως και 120 fps σε συμβατούς τίτλους, διαθέτει γρήγορο SSD και αξιοποιεί τεχνολογίες όπως VRR και 3D Audio. Αν μάλιστα θέλεις ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και καλύτερη εικόνα, το PS5 Proπροσφέρει προηγμένο ray tracing, PSSR και μεγαλύτερη σταθερότητα στα frame rates.

Xbox: Με οδηγό το GamePass

Στην περίπτωση του Xbox, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια την κονσόλα αλλά και στο οικοσύστημα γύρω της. Το Game Pass προσφέρει πρόσβαση σε εκατοντάδες παιχνίδια, με τη βιβλιοθήκη να εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ ανάλογα με το πρόγραμμα υπάρχουν επιλογές για κονσόλα, PC και cloud gaming. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το σύστημα, το ισχυρότερο Xbox SeriesX προσφέρει επίσης 4K gaming και έως 120fps σε συμβατούς τίτλους, ενώ λειτουργίες όπως το Quick Resume σου επιτρέπουν να επιστρέφεις γρήγορα σε διαφορετικά παιχνίδια χωρίς να ξεκινάς κάθε φορά από την αρχή.

Nintendo Switch 2: Mario, Pokemon και gaming… παντού!

Για ακόμα μία γενιά, η Nintendo ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Το Switch2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή κονσόλα, σε table top mode ή συνδεδεμένο στην τηλεόραση, οπότε δεν χρειάζεται να περιοριστείς ως προς το πού θα απολαύσεις το αγαπημένο σου Mario, Donkey Kong, Pokemon, Zelda ή οποιοδήποτε άλλο «διαμάντι» της Nintendo – οι gaming τίτλοι της εταιρείας, άλλωστε, είναι ανεξάντλητοι. Η νέα γενιά της κονσόλας διαθέτει εξ άλλου μεγαλύτερη οθόνη 7,9 ιντσών με ανάλυση 1080p, HDR και VRR έως 120 Hz, ενώ σε TV mode υποστηρίζει ανάλυση έως και 4K.

Το σωστό χειριστήριο κάνει τη διαφορά

Αφού επιλέξεις κονσόλα, το χειριστήριο είναι ίσως το αμέσως επόμενο σημείο στο οποίο αξίζει να κοιτάξεις. Ένα δεύτερο χειριστήριο είναι σχεδόν απαραίτητο αν συχνά παίζεις με φίλους ή οικογένεια, ενώ ένα πιο προηγμένο μοντέλο μπορεί να προσφέρει καλύτερη εργονομία και περισσότερες δυνατότητες σε όσους περνούν πολλές ώρες παίζοντας και έχουν αυξημένες απαιτήσεις από το «όπλο» τους.

Gaming monitor ή gaming TV;

Η επιλογή της οθόνης εξαρτάται κυρίως από το πού παίζεις. Για gaming σε γραφείο, μία εξειδικευμένη οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλό input lag και VRR μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα ομαλή εμπειρία. Αντίθετα, αν το setup σου βρίσκεται στο σαλόνι, μια μεγάλη τηλεόραση στα 120Hz, HDMI 2.1 και VRR μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες μιας σύγχρονης κονσόλας.

Και φυσικά, το headset

Ο ήχος είναι συχνά αυτό που ξεχωρίζει ένα καλό gaming setup από ένα κορυφαίο. Ένα gaming headset προσφέρει καλύτερη αίσθηση χώρου, βοηθά να αντιληφθείς τι συμβαίνει γύρω σου στο παιχνίδι και κάνει την επικοινωνία με την ομάδα πιο εύκολη. Για όσους παίζουν πολλές ώρες, η άνεση και η ασύρματη σύνδεση μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές με την ποιότητα του ήχου.

Μην ξεχνάς τον αποθηκευτικό χώρο

Τα σύγχρονα παιχνίδια καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο, επομένως η χωρητικότητα της κονσόλας μπορεί να γίνει γρήγορα περιορισμός. Ένας συμβατός πρόσθετος SSD ή μία κάρτα αποθήκευσης/μνήμης, ανάλογα με την πλατφόρμα, μπορεί να αποδειχθεί πιο χρήσιμη επένδυση από ένα ακόμη διακοσμητικό αξεσουάρ που δεν θα προσθέσει κάτι ουσιώδες στην εμπειρία σου.