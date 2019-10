10 χρόνια League of Legends

Η Riot Games ανακοίνωσε σήμερα το εορταστικό πλάνο για τα 10 χρόνια του League of Legends με μια special 10th Anniversary Edition του Riot Pls. Η μετάδοση του επετειακού stream που έλαβε χώρα στο 4:00 π.μ. ώρα Ελλάδος (διαθέσιμο για επαναπροβολή στο www.leagueoflegends.com), ανακοινώθηκε μια σειρά από νέα project που επεκτείνουν σημαντικά την IP του League of Legends (LoL) και ορίζουν το μέλλον της Riot Games, ως έναν παίκτη πλήρως αφοσιωμένο στο multi-game και στον προγραμματισμό και εμφάνιση multi-genre εκδόσεων.

Οι εορτασμοί στην Ευρώπη μόλις ξεκίνησαν, με την ανακοίνωση κάποιων από τα πλέον πρόσφατα projects της εταιρείας, που συμβαίνει σήμερα κατά τη διάρκεια του 'League 10-Year: Live από την Ευρώπη', του επετειακού live streaming από το ExCeL στο Λονδίνο στις 9.30 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebrate.leagueoflegends.com

Ακολουθεί αναλυτικά το τι ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του 10ετους επετειακού Riot Pls:

League of Legends





Το LoL εισάγει έναν νέο πρωταθλητή στο Rift, τη Senna. Αρχικά μια από τις πολλές ψυχές που έχουν παγιδευτεί στο Thresh’s lantern και αγαπημένη των fan του παιχνιδιού από την πρώτη εμφάνισή της στην ιστορία του Lucian, η Senna είναι η πιο πρόσφατη εισαγωγή στη λίστα με περισσότερους από 140 πρωταθλητές του LoL και θα ενσαρκώσει μοναδικά ένα marksman-like playstyle. Θα εμφανιστεί στο Public Beta Environment στις 29 Οκτωβρίου και σε live servers στις 10 Νοεμβρίου.



Από τις 22 Οκτωβρίου, οι παίκτες θα γίνουν επίσης μάρτυρες των μεγαλύτερων αλλαγών εδώ και χρόνια στο Summoner's Rift με την Rise of the Elements, μια σειρά preseason αλλαγών στο παιχνίδι βασισμένες σε ένα από τα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά του, το Elemental Drakes. Οι παίκτες σε live servers θα διερευνήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά sτις 20 Νοεμβρίου.



Για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το LoL θα φέρει πίσω το Ultra Rapid Fire (URF) με full champion select, ένα δημοφιλές, χαοτικά διασκεδαστικό, περιορισμένου χρόνου mode. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα Riot θα αρχίσουν σταδιακά να υποστηρίζουν την αραβική γλώσσα. Και η Riot θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου, μια σειρά από εννέα μουσικά άλμπουμ από κάθε εποχή του LoL στις προτιμώμενες streaming μουσικές πλατφόρμες.



Τέλος, ως ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες που θα επισκεφτούν το Rift, για 10 ημέρες από τις 17 Οκτωβρίου και μετά, όλοι οι παίκτες με καταγεγραμμένους λογαριασμούς πριν από τις 16 Οκτωβρίου στις 4:00 π.μ. ώρα Ελλάδος θα λαμβάνουν ένα in-game δώρο κάθε μέρα που θα συνδέονται και θα παίζουν το παιχνίδι, όλο το διάστημα μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, την ημέρα γενεθλίων του LoL.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.leagueoflegends.com

Twitter: @leagueoflegends



--



Teamfight Tactics Mobile και Rise of the Elements





Το δημοφιλές autobattler της Riot, Teamfight Tactics, έρχεται στα κινητά το πρώτο τρίμηνο του 2020 με προεγγραφή στο Google Play Store από τις 16 Οκτωβρίου. Το TFT είναι παιχνίδι στρατηγικής με 8 παίκτες οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τους καλύτερους δυνατούς συνδυασμούς champions και items και να αποκλείσουν τους αντιπάλους τους.



Για να εκμεταλλευτεί το εύρος της γνώσης, των πρωταθλητών και των θεματικών του LoL σύμπαντος, το TFT θα κυκλοφορεί τόσο σε PC και σε κινητό νέα σύνολα πρωταθλητών και ικανοτήτων κάθε τρεις - τέσσερις μήνες. Το δεύτερο σετ που θα κυκλοφορήσει στο TFT για PC θα ονομάζεται Rise of the Elements και θα περιλαμβάνει περιεχόμενο με θέμα τα elementals, δίνοντας στους παίκτες ευκαιρίες να δημιουργήσουν νέες και ενδιαφέρουσες στρατηγικές με χαρακτήρες και αντικείμενα που δεν έχουμε ακόμη δει. Το Rise of the Elements θα λανσαριστεί στο κοινό του LoL στις 5 Νοεμβρίου.



Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για updates στο teamfighttactics.leagueoflegends.com

Twitter: @TFT



--



Legends of Runeterra





Το Legends of Runeterra (LoR) είναι ένα free-to-play παιχνίδι καρτών στρατηγικής που λαμβάνει χώρα στον κόσμο του LoL. Οι κάρτες του LoR είναι βασισμένες στους εικονικούς πρωταθλητές του LoL, καθώς και σε νέους χαρακτήρες και συμμάχους που προέρχονται από τις περιοχές της Runeterra, ο καθένας με δικό του στυλ και στρατηγικό πλεονέκτημα. Το LoR's gameplay είναι χτισμένο γύρω από δυναμικές, εναλλασσόμενες μάχες που απαιτούν από τους παίκτες να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους, τη δημιουργικότητα και την εξυπνάδα τους αν επιθυμούν να νικήσουν. Το LoR προσφέρει στους παίκτες πολλές επιλογές για να αποκτήσουν κάρτες, είτε κατ' επιλογή, είτε με τη δυνατότητα αγοράς τους.

Το LoR θα παρουσιαστεί ολοκληρωτικά το 2020 σε PC και mobile έκδοση και είναι τώρα ανοιχτό για προεγγραφή.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.playruneterra.com

Twitter: @legendsofruneterra



--



League of Legends: Wild Rift





Το League of Legends: Wild Rift είναι ένα νέο 5v5 MOBA για mobile και κονσόλες. Διαθέτει παρεμφερές gameplay με το LoL σε PC, προσαρμοσμένο για νέες πλατφόρμες. Το Wild Rift έχει ένα νέο twin-stick control scheme και ένα ανακατασκευασμένο Rift σχεδιασμένο για παιχνίδι 15-18 λεπτών. Το Wild Rift δεν είναι port του LoL σε PC - είναι ένα νέο παιχνίδι που δημιουργήθηκε από το μηδέν για να διασφαλιστεί ότι είναι μια ακόμη εμπειρία του LoL που αξίζει τον χρόνο των παικτών του.



Το League of Legends: Wild Rift θα είναι διαθέσιμο σε mobile το 2020 και η προεγγραφή στο Google Play Store είναι ήδη διαθέσιμη.



Περισσότερες πληροφορίες στο https://wildrift.leagueoflegends.com

Twitter: @wildrift



--



Arcane





Το Arcane της Riot Games είναι μια animated σειρά του League of Legends σε σχεδιασμό και παραγωγή της Riot Games που θα κυκλοφορήσει το 2020. Στο ουτοπικό Piltover και το καταπιεστικό υπόγειο του Zaun, η ιστορία ακολουθεί την προέλευση δύο εικονικών League champions και της δύναμης που θα τους χωρίσει.



--





Project A





Η Riot Games αναπτύσσει έναν κομψό, ανταγωνιστικό, tactical shooter για PC με χαρακτήρα, που φέρει προσωρινά το κωδικό όνομα Project A. Το παιχνίδι βρίσκεται σε μια όμορφη γη του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος και έχει ένα θανατηφόρο cast από χαρακτήρες, ο καθένας με μοναδικές ικανότητες που δημιουργούν τακτικά ευκαιρίες για να λάμψει το άστρο τους.





Περισσότερες πληροφορίες θα αποκαλυφθούν το 2020.



--





Project L





Το Πρόγραμμα L είναι μια προσωρινή κωδική ονομασία για ένα παιχνίδι μάχης στο LoL Universe. Το παιχνίδι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτήν τη στιγμή.





--



Project F





Το Project F είναι μια προσωρινή κωδική ονομασία για ένα πολύ πρώιμο αναπτυξιακό project το οποίο διερευνά τις δυνατότητες του να διασχίσει ο player τον κόσμο της Runeterra με τους φίλους του.



--



League of Legends Origins





Το League of Legends Origins είναι ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους από τον ντοκιμαντέρ Leslie Iwerks, ο οποίος έχει προταθεί από την Ακαδημία. Σε αυτό, η Iwerks εξερευνά την άνοδο του LoL και την κοινότητα που κατέστησε το LoL ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στην ιστορία και από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στον κόσμο. Σε επαφή με τους fans τοy LoL που το αγαπούν και τους οραματιστές που το έχτισαν, ο Iwerks καταγράφει καλές και κακές στιγμές του παγκόσμιου αυτού φαινομένου, από τις πρώτες μέρες της ανάπτυξης του μέχρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017 στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου. Το League of Legends Origins είναι διαθέσιμο τώρα στο Netflix και σε πολλές πλατφόρμες streaming video on demand.



--



Karma (Riot Games Social Impact)



Η Riot με περηφάνια ανακοινώνει τη δημιουργία του The Riot Games Social Impact Fund, ενός μηχανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την ενδυνάμωση του συνεχούς προγράμματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Το πρόγραμμα Karma της Riot έχει ήδη δωρίσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, απότις οποίες πολλές έχουν επιλεγεί από τους LoL players. Το Dawnbringer Karma θα είναι το πρώτο LoL skin από το οποίο όλα τα έσοδα θα δοθούν στο Riot Games Social Impact Fund.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.riotgames.com

Twitter: @riotgames



--



League of Legends Esports Manager



Το League of Legends Esports Manager είναι ένα παιχνίδι διαχείρισης ομάδων που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα επιτρέψει στους οπαδούς να συγκεντρώσουν παγκόσμιας κλάσης League of Legends esports ομάδες ως manager, με συμβόλαια παικτών και πολλά άλλα. Το LoL Esports Manager έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει το οικοσύστημα των esports και θα επενδύσει στη μακροζωία του, μοιράζοντας τα έσοδα που παράγονται από το παιχνίδι με τις ομάδες pro. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει πρώτη φορά στην περιοχή του League of Legends Pro League (LPL) την επόμενη χρονιά με στόχο να επεκταθεί σε regional leagues.



Περισσότερες πληροφορίες στο www.lolesports.com

Twitter: @Lolesports



--



Σημείωση: Όλοι οι παραπάνω χρόνοι υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.