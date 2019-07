100 εκατομμύρια PlayStation 4

Η Sony ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα τριμήνου και ενημέρωσε ότι έφτασε τις 100 εκατομμύρια αποστολές PlayStation 4 (πωλήσεις σε retailers). Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα, καθότι κατάφερε να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό πιο γρήγορα από κάθε άλλη gaming κονσόλα στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά επιτυχημένων PS2 και Nintendo Wii. Το PlayStation 2 έφτασε αυτό το νούμερο σε 5 χρόνια και 9 μήνες, ενώ το PS4 σε 5 χρόνια και 7 μήνες.



Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το διάστημα από 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου έφτασε τα 3,2 εκατ. σε πωλήσεις σε καταστήματα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμη ισχυρή ζήτηση για κονσόλες.







This makes PlayStation 4 the fastest home console to reach 100 million unit sell in.



Faster than both the PS2 and Wii which were just behind.



It took PS2 a total of five years and 9 months. PS4 was just 5 years and 7 months. pic.twitter.com/g4Bk8sckYf