Αυτά είναι τα πρώτα προγραμματισμένα DLCs του Darksiders III

Η THQ Nordic και η Gunfire Games επιβεβαίωσαν την κυκλοφορία δύο ξεχωριστών DLCs μετά την κυκλοφορία του Darksiders III στις 27 Νοεμβρίου. Οι παίκτες μπορούν να αναμένουν νέες περιοχές γεμάτες προκλήσεις, γρίφους, αντικείμενα και εχθρούς στο «The Crucible» και στο «The Void».









The Crucible

Μια παράξενη οντότητα ζητά την παρουσία της Fury θέλοντας να δοκιμάσει τις δεξιότητες της στη μάχη. Η Fury, που ποτέ δεν φοβάται τις προκλήσεις, αποδέχεται την πρόσκληση και αποκτά πρόσβαση σε μια τοποθεσία που είναι γνωστή ως Crucible. Εκεί η Fury θα πολεμήσει το ένα κύμα μετά το άλλο από εχθρούς και θα αγωνιστεί για την ευκαιρία να ξεκλειδώσει νέες ανταμοιβές και αντικείμενα.



Keepers of the Void

Αναλαμβάνοντας μια αποστολή από τον Vulgrim, η Fury ταξιδεύει στα Serpent Holes για να απομακρύνει μια αρχαία απειλή που κατοικεί εκεί. Τα Serpent Holes είναι διάστικτα από νέους γρίφους και εχθρούς που ανυπομονούν να δοκιμάσουν τις ικανότητες της Fury. Αν η Fury επικρατήσει, θα ξεκλειδώσει ένα νέο όπλο από το Hollows, αλλά και το μεγαλύτερο βραβείο όλων: την Abyssal Armor.