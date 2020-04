Αναβάλλεται επ' αόριστον η κυκλοφορία του The Last of Us Part II

Η Sony σήμερα ανακοίνωσε κάτι που πολλοί fans φοβούνταν: την αναβολή -και μάλιστα επ' αόριστον- του μεγαλύτερου τίτλου της χρονιάς για το PlayStation, The Last of Us Part II.



Ο τίτλος της Naughty Dog, που είναι ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους της χρονιάς, επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου, έπειτα από πρωτύτερες αναβολές, με την προηγούμενη ημερομηνία να είναι Φεβρουάριος. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό PlayStation στο Twitter ότι δεν θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου, όπως προοριζόταν, ενώ παράλληλα δεν δόθηκε νέα ημερομηνία, αλλά μόνο ότι θα ακολουθήσει μαζί του και το Marvel's Iron Man VR, που επίσης είχε ημερομηνία κυκλοφορίας μέσα στον Μάιο.



Ακολουθεί το tweet:

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.