Αποκαλύφθηκε το ολοκαίνουργιο Call of Duty: Black Ops Cold War - Πότε έρχεται

Η νούμερο 1 σειρά σε πωλήσεις Call of Duty επιστρέφει για όλους τους fans της παγκοσμίως με το ολοκαίνουργιο Call of Duty®: Black Ops Cold War. Ένα άμεσο sequel του αγαπημένου Black Ops, το οποίο λαμβάνει μέρος στις αρχές του 1980, που φέρνει τους παίκτες στα βαθιά νερά του Ψυχρού Πολέμου! Πέρα από το Campaign, το Black Ops Cold War θα φέρει μεγάλο αριθμό όπλων και εξοπλισμό του Ψυχρού Πολέμου στην επόμενη γενιά του Black Ops Multiplayer αλλά και μια νέα co-op εμπειρία με το Zombies mode.

Ανεπτυγμένο για την επόμενη γενιά κόνσολών από την Treyarch και την Raven Software, τo Call of Duty: Black Ops Cold War αναμένεται να κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC (μέσω Battle.net) στις 13 Νοεμβρίου, με τις εκδόσεις για PlayStation 5 και Xbox Series X να έρχονται παράλληλα με την κυκλοφορία των κονσολών.



“Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κυκλοφορία του επόμενου blockbuster τίτλου Call of Duty, ενός από τα πιο εμβληματικά franchises με πάνω από 100 εκατομμύρια παίκτες σε κονσόλες, PC και κινητά!” είπε ο Bobby Kotick, CEO της Activision Blizzard. “Το Black Ops Cold War θα παραδώσει μια συναρπαστική εμπειρία που όχι μόνο θα θέσει τον πήχη για την επόμενη γενιά στα παιχνίδια δράσης αλλά θα κρατήσει και τους παίκτες μας συνδεδεμένους με τους φίλους τους."

“Και ο καλύτερος τρόπος για να αποκαλύψουμε στους παίκτες μας το Black Ops Cold War είναι μέσα από το Call of Duty: Warzone,” είπε ο Byron Beede, Executive Vice President και General Manager του Call of Duty της Activision. “ Το Black Ops Cold War τα έχει όλα, συναρπαστικό Story Campaign, νέας γενιάς Multiplayer, μια ολοκαίνουργια εμπειρία Zombies και φυσικά ολοκαίνουργιο content στο Warzone. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που οι ομάδες ανάπτυξης, Treyarch και Raven Software, φέρνουν την επόμενη μεγάλη εμπειρία Black Ops στην επερχόμενη γενιά κονσόλων.»

“Είναι τιμή μας να δημιουργούμε μια ολοκαίνουργια ιστορία για τους παίκτες του Call of Duty: Black Ops” είπε ο Dan Vondrak, Sr. Creative Director, της Raven Software. “ Το Black Ops Cold War συνεχίζει ακριβώς μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού, όπου οι παίκτες βρίσκονται μέσα σε μια περιπέτεια συνομωσίας και δράσης στο 1980. Πολεμώντας ανάμεσα σε αγαπημένους χαρακτήρες όπως ο Woods, ο Mason και ο Hudson, οι παίκτες μάχονται για να ανακαλύψουν την αλήθεια. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και οι αποφάσεις των παικτών θα είναι αυτές που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη της ιστορίας. Ανυπομονούμε να βιώσουν οι fans την εμπειρία.

“Το Black Ops Cold War δεν είναι μόνο μια γιορτή της σειράς αλλά και ένα νέο ξεκίνημα για μια νέα γενιά παικτών,” είπε ο Mark Gordon, Co-Studio Head, της Treyarch. “ Σαν developers το να φέρουμε αυτό το παιχνίδι στην νέα γενιά κονσόλων είναι μια εξαιρετική εμπειρία.”

“ Σήμερα είναι μόνο η αρχή ,” συνέχισε ο Co-Studio της Treyarch Head Dan Bunting. “ Η Treyarch θα παραδώσει μια συνδεδεμένη εμπειρία επόμενη γενιάς Multiplayer και νέο Zombie mode – αλλά και σχέδια για την επέκταση του Call of Duty: Warzone με νέες εμπειρίες για όλους. Έρχονται πολλά ακόμα πράγματα στο μέλλον!”

Το στυλ του Black Ops παραμένει και στο Call of Duty: Black Ops Cold War όπου υπάρχει ένας συνδυασμός της pop κουλτούρας του 1980 μέσα σε μια ιστορία συνομωσίας, όπου η απάτη και τα τεχνάσματα είναι κάτι φυσικό στο Single Player Campaign του παιχνιδιού.

Στο sequel αυτό οι παίκτες θα συναντήσουν ιστορικές φιγούρες αλλά και θα μάθουν σκληρές αλήθειες καθώς πολεμούν σε εμβληματικές τοποθεσίες όπως το Ανατολικό Βερολίνο, την Τουρκία, το Βιετνάμ, τη Σοβιετική Ρωσία αλλά και άλλες περιοχές. Σαν ελίτ πράκτορες, οι παίκτες θα προσπαθήσουν να σταματήσουν ένα σχέδιο το οποίο ετοιμάζεται εδώ και μια δεκαετία καθώς ακολουθούν το μονοπάτι μιας σκοτεινής φιγούρας με το όνομα Περσέας, του οποίου η αποστολή είναι να δημιουργήσει χάος στην παγκόσμια ισορροπία.

Ο τίτλος θα υποστηρίζει cross-play στην υπάρχουσα, αλλά και την επόμενη γενιά συστημάτων καθώς και cross-progression σε όλα τα modes. Επίσης το Call of Duty: Black Ops Cold War θα προσφέρει και ένα Battle Pass σύστημα αλλά και σταθερά δωρεάν περιεχόμενο μετά την κυκλοφορία του τίτλου, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται multiplayer χάρτες, modes & Zombie experiences μαζί με ένα δυναμικό πρόγραμμα με όλα τα community events που θα συμβούν μέσα στο παιχνίδι.

Συντονιστείτε στις 9 Σεπτεμβρίου στο Twitch.tv/CallofDuty για την πολυαναμενόμενη παγκόσμια πρώτη ματιά για το Multiplayer gameplay του Black Ops Cold War’s. Επίσης το Black Ops Cold War θα υποστηρίξει αλλά και θα συνεχίσει να χτίζει την επιτυχημένη εμπειρία του free-to-play Call of Duty: Warzone. Θα υπάρχει shared progression με το ήδη υπάρχον παιχνίδι Warzone, ενώ θα προστεθούν ολοκαίνουργια αντικείμενα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο Black Ops Cold War και στο Warzone. Οι παίκτες του Warzone θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα πράγματα που είχαν αποκτήσει από το Call of Duty: Modern Warfare® όπως τους Operators αλλά και τα Weapon Blueprints.

To Call of Duty: Black Ops Cold War αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου παγκοσμίως για PlayStation 4, Xbox One, και PC (μέσω Battle.net). Η Next-Gen εκδόσεις θα έρθουν παράλληλα με την κυκλοφορία τον κονσολών.

H PS4 και Xbox One εκδόσεις θα είναι συμβατές με τα PS5 και Xbox Series X αντίστοιχα, όμως δεν θα είναι οι βελτιωμένες εκδόσεις νέας γενιάς. Αυτές οι εκδόσεις θα πωλούνται είτε ξεχωριστά, είτε μέσω ενός πακέτου, που θα γίνει διαθέσιμο ψηφικά και το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την έκδοση της παρούσας γενιάς, όσο και της επόμενης (πχ. PS4 + PS5 έκδοση).

Ξεκινώντας από σήμερα όσοι κάνουν pre-order ή pre-purchase συγκεκριμένες digital εκδόσεις του Call of Duty: Black Ops Cold War θα ξεκλειδώσουν απευθείας τις ψηφιακές ανταμοιβές τους οι οποίες θα είναι: ο Operator Frank Woods από το Black Ops ο οποίος θα μπορεί να παιχτεί άμεσα στα Call of Duty: Warzone και Call of Duty: Modern Warfare, ενώ θα λάβουν και early access στο Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer Open Beta. Οι ημερομηνίες για το Open Beta θα ανακοινωθούν σύντομα. Για παραπάνω πληροφορίες αλλά και τη λίστα με τις εκδόσεις είτε digital είτε retail επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση.

Το Call of Duty: Black Ops Cold War διανέμεται από την Activision, θυγατρική της Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), και αναπτύσσεται από τα πολυβραβευμένα στούντιο Treyarch και Raven Software. Το Black Ops Cold War για το PC θα είναι θα αναπτυχθεί από την Beenox, αποκλειστικά για την πλατφόρμα Battle.net, που υποστηρίζει τις online υπηρεσίες της Blizzard Entertainment. Στην περαιτέρω ανάπτυξη του τίτλου υπήρξε βοήθεια από τα High Moon Studios, την Activision Shanghai και τη Sledgehammer Games.