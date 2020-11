Assassin's Creed Valhalla: 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Το νέο παιχνίδι της σειράς Assassin's Creed της Ubisoft καταφθάνει στις κονσόλες παρούσας και νέας γενιάς, αλλά και στα PC στις 10 Νοεμβρίου. Το Assassin's Creed Valhalla έρχεται να δείξει τον τρόπο ζωής των Βίκινγκς και σας βάζει στον ρόλο του Eivor, ενός πολεμιστή που σκοπό έχει να οδηγήσει τη φατρία του στα αγγλοσαξονικά εδάφη του 9ου αιώνα και να χτίσει έναν οικισμό, που θα μπορέσουν να αποκαλέσουν «σπίτι τους».



Οι βίαιες μάχες, οι επιδρομές και η ανάπτυξη του οικισμού σας είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ιστορίας σας, ενώ θα προσπαθήσετε μέσω των επιλογών σας να ασκήσετε πολιτική επιρροή στη χώρα, καθώς θα οδεύετε στον δρόμο σας προς τη δόξα. Η Βαλχάλλα σάς περιμένει!



Οι παλιοί fans της σειράς θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλές εκπλήξεις που κρύβουν τα μυστηριώδη βρετανικά τοπία, ενώ οι νεοεισαχθέντες θα απολαύσουν την πασίγνωστη σειρά Assassin’s Creed βουτηγμένη στα σκοτεινά χρόνια των πολλαπλών βασιλιάδων της Βρετανίας.



Ως εισαγωγή στην εμπειρία του Assassin’s Creed Valhalla, σας παραθέτουμε 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το παιχνίδι:



1) Το hidden blade επιστρέφει





Μπορεί να μας έλειψε στο Assassin’s Creed Odyssey, όμως το όπλο-σήμα κατατεθέν των Ασσασσίνων επιστρέφει στο Valhalla. Βέβαια, κάποιος θα αναρωτηθεί πώς γίνεται να συνδυαστεί η βροντερή παρουσία ενός πολεμιστή Βίκινγκ με το stealth των Assassins. Γι’ αυτό, θα πρέπει να περιμένετε να δείτε την ιστορία του AC Valhalla να ξεδιπλώνεται…



2) Η Layla Hassan είναι και πάλι η πρωταγωνίστρια του modern setting



Για μία ακόμα φορά, η ηρωίδα των Assassin's Creed Origins και Odyssey, Layla Hassan, επιστρέφει στο κομμάτι του modern setting και θα δούμε την ιστορία της να ολοκληρώνεται. Η Layla αυτήν τη φορά δεν θα διακόπτει την ιστορία του βασικού παιχνιδιού στο παρελθόν, αλλά θα ενσωματωθεί με έναν τρόπο ιδιαίτερο...



3) Eπιστροφή στο κλασικό Assassin's... stealth





To hidden blade δεν επανέρχεται μόνο για σεναριακούς λόγους, αλλά θα χρησιμοποιηθεί στο gameplay εκτενώς για one-hit assassinations, όπως τα γνωρίζουμε από παλαιότερους τίτλους. Το κομμάτι του stealth επαναφέρει μηχανισμούς, όπως το blending και σίγουρα θα ενθουσιάσει τους παλιούς φίλους της σειράς.



4) Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή το φύλο του/της Eivor









Το Odyssey έδινε τη δυνατότητα να επιλέξετε στην αρχή της ιστορίας, τον Alexios ή την Kassandra. Το Valhalla επιτρέπει στον παίκτη να αλλάξει ανάμεσα σε θηλυκό ή αρσενικό Eivor ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα υπάρχει μια τρίτη επιλογή που έχει προστεθεί και είναι η προκαθορισμένη, που επιτρέπει στον παίκτη να αλλάζει φύλο αυτόματα στον πρωταγωνιστή αναλόγως κεφαλαίου/σκηνής. Μάλιστα, σύμφωνα με τους σεναριογράφους, η συγκεκριμένη επιλογή είναι και αυτή που θεωρείται “canon”, όπως ονομάζεται η «επίσημη», ας πούμε, εκδοχή.



5) Λιγότερα μυθολογικά στοιχεία





Στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τα τέρατα της αιγυπτιακής και της ελληνικής μυθολογίας είχαν ουσιαστικό ρόλο στη βασική ιστορία, ενώ το στοιχείο του φανταστικού (fantasy) ήταν έντονο. Στο Valhalla, η μυθολογία κάνει στην άκρη, καθώς το σενάριο βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα και με εν γένει ρεαλιστικούς όρους. Τα expansions που θα κυκλοφορήσουν ως μέρος του Season Pass θα ασχοληθούν περισσότερο με τη νορβηγική μυθολογία.



6) Μάχες με δύο τσεκούρια (dual-wielding)









Το ανανεωμένο σύστημα μάχης του Valhalla προσθέτει αρκετά νέα στοιχεία σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια. Ένα από τα σημαντικότερα, που θα κάνει τις μάχες ακόμη πιο φρενήρεις, είναι η δυνατότητα να κραδαίνετε δύο διαφορετικά όπλα στα χέρια σας. Μπορείτε να επιλέξετε να πολεμήσετε με δύο σπαθιά ή δύο τσεκούρια. Έτσι ξεκλειδώνουν κι άλλες ειδικές κινήσεις, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.



7) Το soundtrack είναι επικών διαστάσεων





Ο πασίγνωστος και χολιγουντιανού πλέον βεληνεκούς συνθέτης, Jesper Kyd, επιστρέφει. Ο Jesper Kyd είναι υπεύθυνος για τη μουσική των πρώτων 4 τίτλων Assassin's Creed και έχει φτάσει πλέον θρυλικό status στη βιομηχανία, αφού είναι ο συνθέτης του πασίγνωστου theme της σειράς, Ezio's Family, ανάμεσα σε άλλα. Μαζί του η Sarah Schachner, που είναι μια εκ των υπευθύνων για τα scores των Origins και Unity, ενώ παράλληλα έδωσε εξαιρετικά δείγματα με το Call of Duty: Modern Warfare και το Anthem. Οι δυο τους συνεργάζονται και με τον Νορβηγό, Einar Selvik, που έχει δουλέψει στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Vikings. Ναι, ιδανική σύνθεση…



8) Κάθε κομμάτι εξοπλισμού είναι μοναδικό





Τα κομμάτια εξοπλισμού του Eivor θα είναι μοναδικά. Δεν υπάρχουν μέσα σε απλά σεντούκια που βρίσκετε παντού, αλλά θα πρέπει να... ιδρώσετε για να τα βρείτε. Κάθε κομμάτι πανοπλίας έρχεται με δικά του perks και μπορείτε να τα τροποποιήσετε με ρούνους για να βελτιώσετε τα στατιστικά του.



9) Εξερευνήστε τα μαγευτικά τοπία της μεσαιωνικής Αγγλίας





Η εξερεύνηση έχει αλλάξει, καθώς δεν θα βρείτε τα πάντα στον χάρτη ως εικονίδια. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να βρείτε αποστολές, διάφορα τυχαία γεγονότα στον κόσμο, μυστικά, γρίφους και άλλα. Σε αυτό θα σας βοηθήσει και το κοράκι σας, o Synin. Οι τοποθεσίες από τις οποίες θα περάσετε περιλαμβάνουν πόλεις, όπως το Jorvik, το Winchester και το Λονδίνο, το οποίο διαφέρει πολύ σε σχέση με την απεικόνιση που είδαμε στο Syndicate, ενώ με το καράβι σας θα μπορείτε να ταξιδέψετε και στη Νορβηγία.







10) Αναπτύξτε τον οικισμό σας





Με κάθε μάχη και επιδρομή θα κερδίζετε λάφυρα. Αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε τον οικισμό σας, σχεδόν όπως στο Monteriggioni του Ezio και στο Homestead του Connor. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στον οικισμό σας, πέρα από το να μιλήσετε με τα υπόλοιπα μέλη της φατρίας. Αν θέλετε για παράδειγμα να μπορείτε να ψαρέψετε στα ποτάμια της Αγγλίας, θα πρέπει να χτίσετε πρώτα ένα Fishing Hut στον οικισμό σας. Μπορείτε να χτίσετε στάβλους ή άλλες εγκαταστάσεις και παράλληλα να παραμετροποιήσετε ακόμη και τα δέντρα ή κτίσματα που βρίσκονται εκεί.



Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το παιχνίδι, πατήστε εδώ.



To Assassin’s Creed Valhalla κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου για PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S και PC, ενώ η έκδοση PlayStation 5 κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου, μαζί με το λανσάρισμα της κονσόλας. Υπενθυμίζουμε ότι αν αγοράσετε είτε την ψηφιακή, είτε τη φυσική έκδοση του Assassin’s Creed Valhalla για PlayStation 4 και Xbox One, τότε μπορείτε δωρεάν να απολαύσετε και την έκδοση για PlayStation 5 και Xbox Series X | S αντίστοιχα. Αν είναι η φυσική έκδοση, απλά βάζετε το ίδιο δισκάκι στην κονσόλα νέας γενιάς και θα κατεβάσει τα απαραίτητα αρχεία για τη next-gen έκδοση.