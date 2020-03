Call of Duty: Warzone - Έφτασε τα 30 εκατ. παίκτες μέσα σε 10 μέρες

Η Activision ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού Twitter του Call of Duty ότι το Warzone έφτασε τα 30 εκατ. παίκτες μέσα σε 10 μέρες.



Το free-to-play battle royale παιχνίδι που κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου έφτασε τα 6 εκατ. παίκτες μέσα στο πρώτο 24ωρο και 15 εκατ. μέσα σε 3 μέρες.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK