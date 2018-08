Cyberpunk 2077: Πρώτο gameplay από το νέο παιχνίδι των δημιουργών του The Witcher

Η CD Projekt Red, η πολωνική εταιρεία ανάπτυξης της video game σειράς The Witcher, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα έπειτα από την κυκλοφορία του The Witcher 3: Wild Hunt το 2015 έχει αποκτήσει πλέον status, που πολλές εταιρείες του χώρου θα ζήλευαν. Η επιτυχία του RPG της CD Projekt σε συνδυασμό με την προσοχή στη λεπτομέρεια για τα παιχνίδια τους, αλλά και ο σεβασμός που δείχνουν προς τους fans τους έχουν συντελέσει στην αύξηση του hype για το νέο τους παιχνίδι.Το Cyberpunk 2077 ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη πριν από 6 χρόνια περίπου, ενώ μέχρι φέτος, το μόνο στοιχείο που είχαμε από το παιχνίδι ήταν ένα teaser video. Στην έκθεση E3 2018, πριν μερικούς μήνες, η CDPR παρουσίασε νέο trailer με πλάνα μέσα από τον κόσμο του παιχνιδιού, ενώ παρουσιάστηκε και ένα gameplay demo σε δημοσιογράφους κεκλεισμένων των θυρών. Σήμερα, η CD Projekt Red δημοσίευσε για πρώτη φορά gameplay πλάνα από τον νέο της τίτλο.Μέσα σε 48 χορταστικά λεπτά gameplay, μπορούμε να δούμε πολλά από τα στοιχεία που θα απαρτίζουν το νέο RPG της εταιρείας. Το παιχνίδι είναι πρώτου προσώπου και βλέπουμε τον πρωταγωνιστή/πρωταγωνίστρια, με το όνομα "V" να μιλά με πολλούς χαρακτήρες, αλλά ακούμε και την περιγραφή από τους υπεύθυνους που μας μιλούν για τον κόσμο που έχουν αναπτύξει. Οι επιλογές των διαλόγων θα επηρεάζονται από τις πράξεις σας στο παιχνίδι.Το Cyberpunk 2077 θα κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One και PC, όμως ακόμη δεν έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας.