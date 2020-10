Cyberpunk 2077: Νέα καθυστέρηση για την ημερομηνία κυκλοφορίας

Το Cyberpunk 2077 έλαβε νέα καθυστέρηση για την κυκλοφορία του, για τρίτη φορά φέτος, αλλά αυτή η καθυστέρηση είναι συντομότερης διάρκειας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία ανάπτυξης, CD Projekt Red. Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου RPG εξακολουθεί να τοποθετείται πριν από το τέλος του 2020 και έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.



Η CD Projekt Red δήλωσε ότι ο κύριος λόγος αυτής της καθυστέρησης 21 ημερών είναι η κυκλοφορία του παιχνιδιού σε έναν μεγάλο αριθμό από πλατφόρμες ταυτόχρονα. Όχι μόνο το Cyberpunk 2077 κυκλοφορεί σε πλατφόρμες της τρέχουσας γενιάς, αλλά έρχεται επίσης σε κονσόλες επόμενης γενιάς, στο PS5 και στο Xbox Series S / X για να ακολουθήσει το Stadia. Συνολικά, η CD Projekt πρέπει να ολοκληρώσει εννέα διαφορετικές εκδόσεις του παιχνιδιού, ενώ οι υπάλληλοι εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι.



Η ανακοίνωση της εταιρείας:



«Σήμερα, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Cyberpunk 2077 για 21 ημέρες. Η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας είναι η 10η Δεκεμβρίου.



Πιθανότατα, υπάρχουν αρκετά συναισθήματα και απορίες στα κεφάλια σας, οπότε, πρώτο και σημαντικότερο, παρακαλούμε να αποδεχτείτε την ταπεινή μας συγγνώμη.



Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς αυτή τη στιγμή είναι το να κυκλοφορήσουμε το παιχνίδι στην τωρινή γενιά, την επόμενη και σε PC ταυτόχρονα, κάτι που απαιτεί προετοιμασία και έλεγχο 9 εκδοχών του (Xbox One/X, συμβατότητα σε Xbox Series S/X, PS4/Pro, συμβατότητα σε PS5, PC, Stadia), ενώ δουλεύουμε από το σπίτι. Από τη στιγμή που το Cyberpunk 2077 εξελίχθηκε και πλέον είναι σχεδόν επόμενης γενιάς τίτλος, πρέπει να σιγουρευτούμε πως τα πάντα λειτουργούν σωστά και κάθε έκδοση τρέχει ομαλά. Κατανοούμε πως φαίνεται μη ρεαλιστικό όταν κάποιος λέει πως 21 ημέρες μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε διαφορά σε ένα τόσο τεράστιο και περίπλοκο παιχνίδι, αλλά πραγματικά μπορούν.



Κάποιοι από εσάς επίσης ίσως αναρωτιέστε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, αφού το παιχνίδι έχει ήδη γίνει «χρυσό» πριν από λίγο καιρό. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι έτοιμο, μπορεί να ολοκληρωθεί και έχει όλο το περιεχόμενο. Όμως, δεν σημαίνει ότι σταματάμε να δουλεύουμε πάνω του και να ανεβάζουμε τον πήχη της ποιότητας. Αντίθετα, τώρα είναι η ώρα που πολλές βελτιώσεις πραγματοποιούνται, οι οποίες θα διανεμηθούν στη συνέχεια με Day 0 patch. Είναι η περίοδος που δεν υπολογίσαμε σωστά.



Πιστεύουμε πως έχουμε ένα εκπληκτικό παιχνίδι στα χέρια μας και είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε κάθε απόφαση, ακόμα και τις δυσκολότερες, αν αυτό θα οδηγήσει τελικά στο να πάρετε εσείς ένα παιχνίδι που θα αγαπήσετε».



