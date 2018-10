Days Gone: Καθυστερεί για να αποφύγει τον κορεσμένο Φεβρουάριο

Με ανακοίνωση του Asad Qizilbash Vice President, Marketing της SIEA στο PlayStation Blog σήμερα, μάθαμε ότι το αναμενόμενο παιχνίδι του PlayStation 4 θα καθυστερήσει να κυκλοφορήσει κατά δύο μήνες, αφού όπως ανέφεραν, θέλουν να αποφύγουν το ιδιαίτερα "πηγμένο" πρόγραμμα κυκλοφοριών του Φεβρουαρίου.









Το επερχόμενο παιχνίδι της Sony Bend πήρε αναβολή από τις 22 Φεβρουαρίου 2019 για τις 26 Απριλίου 2019. Η απόφαση πάρθηκε για να αποφευχθεί η κυκλοφορία του παιχνιδιού μέσα στον Φεβρουάριο, ενώ ανέφεραν ότι παρόλο που ανυπομονούν να κυκλοφορήσουν το παιχνίδι, θα εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να "σιδερώσουν" τις ατέλειες που υπάρχουν στο Days Gone.



To Days Gone είναι ένα παιχνίδι δράσης ανοιχτού κόσμου που εκτυλίσσεται σε ένα post apocalyptic περιβάλλον με ζόμπι. Θα πρέπει να επιβιώσετε στα επικίνδυνα περιβάλλοντα, καθώς χρησιμοποιήσετε τη μοτοσικλέτα σας για να ταξιδέψετε σε διάφορα μέρη ψάχνοντας για εφόδια σε έναν δυναμικό κόσμο που είναι επικίνδυνος τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και της νύχτας.



















Το Days Gone επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 22 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα έχουν ανακοινωθεί ότι θα κυκλοφορήσουν το Anthem, το νέο παιχνίδι των EA/BioWare, αλλά και το Metro Exodus, το νέο sequel της First-person shooter σειράς της 4A Games και της Deep Silver.



To Days Gone θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 4 στις 26 Απριλίου.





Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης