Days of Play: Ξεκίνησαν οι προσφορές του PlayStation

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το PlayStation γιορτάζει μαζί με όλους τους gamers ένα 15ήμερο προσφορών, το οποίο καλύπτει μια ποικιλία από παιχνίδια, περιφερειακά, συνδρομές και άλλα. Οι Days of Play είναι μια γιορτή για την κοινότητα του PlayStation σε όλο τον κόσμο και αποτελεί ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για το πάθος και την αγάπη που δείχνουν οι fans.



Οι φετινές προσφορές είναι ήδη διαθέσιμες στα ελληνικά καταστήματα, όπου οι λάτρεις της εικονικής πραγματικότητας μπορούν να βρουν το headset PlayStation VR, σε εξαιρετικά πακέτα: στα €199,99 θα βρείτε το Starter Pack, το οποίο περιλαμβάνει το PS VR headset, την Camera V2 και το παιχνίδι PlayStation VR Worlds, αλλά και το ακόμα πιο δελεαστικό πακέτο Mega Pack στα €229,99, που συμπληρώνει επιπλέον 4 κορυφαία παιχνίδια: Everybody’s Golf VR, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Resident Evil 7: Biohazard και Astro Bot: Rescue Mission, με το τελευταίο να αποτελεί τον καλύτερο τίτλο που έχουμε παίξει σε VR [review].





Με ειδική έκπτωση -30% μπορείτε να βρείτε τη 12μηνη συνδρομή PlayStation Plus, η οποία πλέον είναι στα €42 και σας δίνει πρόσβαση στο online παιχνίδι, δυο παιχνίδια δώρο κάθε μήνα, χωρίς επιπλέον κόστος και επιπλέον αποκλειστικά προνόμια. Μάλιστα, όλοι οι συνδρομητές PlayStation Plus μπορούν να βρουν διαθέσιμo δωρεάν το Call of Duty: WWII. Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βρουν ειδικές εκπτώσεις στο PlayStation Store, ενώ έχουν και στη διάθεσή τους 100GB online αποθηκευτικού χώρου για τα saves τους.



Οι προσφορές συνεχίζονται με μια απίθανη επιλογή από τίτλους, όπως το Nioh 2, που αποτελεί ήδη έναν από τα καλύτερα παιχνίδια για το 2020 και μπορεί να το βρει κάποιος στα €49,99. Το πιο αξιομνημόνευτο παιχνίδι του 2019, το Death Stranding του Hideo Kojima, είναι μέρος των Days of Play προσφορών και οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στα καταστήματα στα €29,99, όπως στην ίδια τιμή θα βρουν και το καταπληκτικό "Dreams", που επιτρέπει στους χρήστες, μέσω ενός απίστευτα εμπνευσμένου συστήματος, να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια. Παράλληλα, δυο από τους πιο πρόσφατους κορυφαίους τίτλους του PlayStation, το Marvel's Spider-Man και το Days Gone είναι στα €19,99. Αν από την άλλη, ψάχνετε κάτι που θα σας διασκεδάσει μαζί με την παρέα σας, τότε το "Η Γνώση είναι Δύναμη" αποτελεί εξαιρετική επιλογή στα €9,99.







Τα PlayStation Hits, η σειρά που περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια του PlayStation 4, ανήκει επίσης στις προσφορές των Days of Play. Η τιμή τους πλέον είναι στα €14,99 και εκεί θα βρείτε «μεγαθήρια», όπως τα πολυβραβευμένα God of War και Uncharted 4: Το Τέλος ενός Κλέφτη, την Complete Edition του Horizon Zero Dawn (περιλαμβάνει το expansion "The Frozen Wilds"), το Gran Turismo Sport και άλλα πολλά. Φυσικά, ανάμεσα στα PlayStation Hits, θα βρείτε κι έναν εκ των κορυφαίων τίτλων της δεκαετίας, το The Last of Us Remastered, που αποτελεί ιδανική επιλογή, καθώς σε λίγες μέρες ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον πολυαναμενόμενο δεύτερο τίτλο της σειράς στο PlayStation 4, το The Last of Us Part II.



Οι προσφορές Days of Play στα ελληνικά καταστήματα ισχύουν μέχρι τις 8 Ιουνίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αν προτιμάτε τις ψηφιακές αγορές όμως, το PlayStation Store θα φιλοξενήσει τις δικές του Days of Play προσφορές από τις 3 Ιουνίου.