Days of Play: Το PlayStation γιορτάζει

Το καλοκαίρι αποτελεί ξεχωριστή περίοδο για τους gamers, αφού εκτός από τον ελεύθερο χρόνο που συνήθως προσφέρεται πιο απλόχερα, έρχεται μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, η E3 2019. Με νέες ανακοινώσεις παιχνιδιών, νέα trailers, αλλά και ημερομηνίες κυκλοφορίας πολυπόθητων τίτλων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάθε λόγο να εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτήν την εποχή του χρόνου. Δεν υπάρχει καλύτερη χρονική στιγμή λοιπόν, για να διοργανωθεί μία γιορτή για το gaming.

To PlayStation, που παραμένει ο καλύτερος προορισμός για τους gamers παγκοσμίως μέσα από την στήριξη των φίλων του, συνεχίζει την παράδοση των Days of Play. Πρόκειται για ενέργεια που έρχεται ως γιορτή για να ευχαριστήσει την gaming κοινότητα του PS4, με μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα PS προϊόντα και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αγάπη που έχει δείξει για αυτήν η κοινότητα του PlayStation.









Κάθε χρόνο, οι Days of Play δίνουν επιπλέον λόγους στην κοινότητα για να γιορτάσει. Αυτήν τη φορά μπορούν να το κάνουν με μια ειδική συλλεκτική έκδοση PlayStation 4 Days of Play, που έρχεται με 1GB αποθηκευτικό χώρο σε μαύρο χρώμα με τα εμβληματικά σύμβολα του PlayStation να κοσμούν το επάνω μέρος, ενώ συνοδεύεται από το αντίστοιχο ασύρματο χειριστήριο DualShock 4. H κονσόλα έρχεται στα 299,99€ και τα αποθέματα θα είναι περιορισμένα.



Η γιορτή αυτή συνεχίζεται με τους απίστευτους τίτλους του PS4 σε εκπληκτικές προσφορές. Μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες, όπως το πολύ πρόσφατο Days Gone, το οποίο σας φέρνει αντιμέτωπους με αμέτρητες ορδές από ζόμπι, το God of War, που κέρδισε εκατοντάδες βραβεία «Καλύτερου Παιχνιδιού» (και από το zougla.gr), αλλά και ο απίστευτος Spider-Man της Marvel, που έφερε νέα στάνταρ για τα παιχνίδια με υπερ-ήρωες, έρχονται με σημαντικές εκπτώσεις. Παράλληλα, θα βρείτε και τη σειρά τίτλων PlayStation Hits και πάλι σε πολύ δελεαστικές τιμές, με μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων ετών, από 14,99€.







Οι τίτλοι που βρίσκονται σε προσφορά είναι δεκάδες και μπορείτε να τους βρείτε τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στο ψηφιακό κατάστημα PlayStation Store. Μάλιστα, το PS Store διαθέτει και ειδικές προσφορές για όσους επιλέξουν να κάνουν τις αγορές τους μέσα από αυτό.

Το εορταστικό μενού συνεχίζει με δυο πακέτα του headset εικονικής πραγματικότητας, PlayStation VR, με το Starter Pack, που περιλαμβάνει το headset, την PlayStation Camera και ένα παιχνίδι, αλλά και το Mega Pack, που περιλαμβάνει ό,τι και το Starter Pack, αλλά με πέντε από τους καλύτερους τίτλους που μπορεί να απολαύσει κανείς στο VR headset του PlayStation. Η τιμή για το Starter Pack είναι στα 199,99€, ενώ για το Mega Pack είναι στα 229,99€.









Οι gamers που θέλουν να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με τα χειριστήρια, μπορούν να βρουν τα DualShock 4 σε έξι διαφορετικά χρώματα και με τιμή 39,99€, ενώ σε προσφορά υπάρχουν και τα ασύρματα ακουστικά PlayStation, τόσο τα Gold, όσο και τα Platinum.

Τέλος, οι gamers που γιορτάζουν μέσω online multiplayer gaming, θα χαρούν να μάθουν ότι σε προσφορά βρίσκεται και η ετήσια συνδρομή PlayStation Plus, που σας δίνει επιπρόσθετα 24 παιχνίδια τον χρόνο, αλλά και άλλα προνόμια, όπως ειδικές εκπτώσεις όλη τη χρονιά στο PlayStation Store, αλλά και πρόωρη πρόσβαση σε δοκιμαστικές εκδόσεις και άλλα.



Οι Days of Play θα διαρκέσουν μέχρι τις 17 Ιουνίου.