Διαθέσιμο το Lineage II Classic

Το Lineage II Classic πλέον είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να επιστρέψετε πλέον σε "εκείνες τις ημέρες που το "σκληροπυρηνικό" σήμαινε ακόμη κάτι", όπως αναφέρει η publisher NCsoft. Έτσι όπως γινόταν το 2004!



Τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά πριν τόσα χρόνια στον χώρο των MMO και απ' ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα ενδιαφέρον για επιστροφή κάποιων στοιχείων, όπως γίνεται και με το World of Warcraft Classic, αλλά και το Old School Runescape. Δυσκολότερες συνθήκες, χωρίς instance τα dungeons και open-world PvP σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση.







Το Lineage 2 Classic θα παραμείνει δωρεάν (free to play), αλλά θα περιλαμβάνει ένα νέο κατάστημα με διάφορα διακοσμητικά και buffs που μπορείτε να αγοράσετε. Η NCsoft επίσης προσφέρει κάποια Classic Launch Packs, ένα προς 10 δολάρια κι ένα άλλο προς 30 δολάρια, που περιλαμβάνουν χρήσιμα αντικείμενα.



Το Lineage 2 Classic είναι ήδη διαθέσιμο.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης