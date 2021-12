Δύο παιχνίδια Assassin’s Creed συγκρούονται για πρώτη φορά!

Η Ubisoft μόλις ανακοίνωσε ένα από τα πιο σημαντικά updates που έχει ανακοινώσει ποτέ για οποιονδήποτε τίτλο της σειράς Assassin’s Creed, αφού το Assassin’s Creed Valhalla πρόκειται να δεχτεί το μεγαλύτερο expansion, που έχει κυκλοφορήσει ως τώρα για τα AC. Το “Dawn of Ragnarok” αποτελεί την έναρξη του πλάνου “Year 2” για το παιχνίδι, κάτι που επίσης κάνει η εταιρεία για πρώτη φορά σε τίτλο της σειράς αυτής. Παράλληλα, είχε μια εξίσου σημαντική ανακοίνωση, αφού θα… συγκρουστούν οι κόσμοι δύο παιχνιδιών Assassin’s Creed για πρώτη φορά!



Για αρχή, το “Dawn of Ragnarok” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου και θα πωλείται προς €39,99, ενώ θα λειτουργεί ως DLC στο βασικό παιχνίδι Assassin’s Creed Valhalla. Πρόκειται σίγουρα για το πιο φιλόδοξο expansion της σειράς ως τώρα και το studio πίσω από την ανάπτυξή του είναι η Ubisoft Sofia, η οποία έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη πολλαπλών τίτλων της σειράς στο παρελθόν, αλλά έχει ηγηθεί της ανάπτυξης των AC Rogue και AC3 Liberation.



Στo Dawn of Ragnarok θα συνεχίσετε την ιστορία του/της Eivor, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχτεί το πεπρωμένο του ως… Καλύτερα να αποφύγουμε τα spoilers για όσους δεν έχουν δει ακόμη το τέλος της ιστορίας του Valhalla main story. Στο βασίλειο των Νάνων, στο Svartalfheim έχει απαχθεί ο Baldr από τον Surtr. Εν μέσω αυτού του setting που εμπλέκει τους σκανδιναβικούς θεούς, ο Eivor θα συνεχίσει το ταξίδι του μέσα στον μυθολογικό κόσμο. Όσοι χρήστες αγοράσουν το expansion από τις 13 Δεκεμβρίου έως τις 9 Απριλίου, θα λάβουν δώρο το Twilight Pack, ένα πακέτο με εξοπλισμό, skin, κλπ.



Το δεύτερο μεγάλο νέο για τη σειρά έχει να κάνει με το πρώτο crossover που βλέπουμε στα Assassin’s Creed. Τι θα γινόταν αν συναντιόνταν δύο ήρωες των παιχνιδιών Assassin’s Creed; Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελε να απαντήσει η Ubisoft και έτσι γεννήθηκε το Assassin’s Creed Crossover Stories, το αποτελείται από δύο διαφορετικά quests: το ένα λαμβάνει χώρα στο Assassin’s Creed Odyssey και το άλλο στο Assassin’s Creed Valhalla. Και τα δύο quests θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους κατόχους των παιχνιδιών.







Οι ιστορίες τους εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών των δύο παιχνιδιών (Alexios/Kassandra και Eivor). Για να μπορέσουν οι χρήστες να παίξουν το “A Fated Encounter” στο AC Valhalla, θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Level 4 για το Settlement τους και να έχουν ολοκληρώσει το quest “A Wise Friend”. Για τους παίκτες του AC Odyssey, το νέο quest “Those Who Are Treasured” θα είναι διαθέσιμο κατόπιν ολοκλήρωσης του Chapter 1 και αφού έχουν φτάσει στα Μέγαρα ο Alexios ή η Kassandra. Προτείνεται όμως, για λόγους αποφυγής spoiler, οι χρήστες να έχουν τελειώσει και τα τρία βασικά story arcs (Family, Cult of Kosmos και Mythology). Τα 2 νέα δωρεάν quests για τα Assassin’s Creed Odyssey και Assassin’s Creed Valhalla θα γίνουν διαθέσιμα από τις 14 Δεκεμβρίου.



