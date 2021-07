Δείτε γιατί πρέπει να παίξετε το νέο remaster του The Legend of Zelda: Skyward Sword

Η Nintendo μάς έχει συνηθίσει στη μία επιτυχία μετά την άλλη, με το Nintendo Switch να αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για τις διακοπές, όσο και για χαλάρωση στο σπίτι. Το πλούσιο πρόγραμμα κυκλοφοριών της κονσόλας έρχεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω με μια νέα προσθήκη στη θρυλική σειρά, The Legend of Zelda.



To The Legend of Zelda: Skyward Sword HD είναι η βελτιωμένη εκδοχή ενός εκ των πιο πρόσφατων παιχνιδιών της σειράς που έρχεται πλέον στο Nintendo Switch για να χαρίσει αμέτρητες ώρες διασκέδασης στους fans, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα να το γνωρίσουν όσοι παίκτες δεν κατάφεραν να το πιάσουν στα χέρια τους έως τώρα. Μάλιστα το Skyward Sword HD αποτελεί ιδανική επιλογή για τους φίλους της σειράς που περιμένουν εναγωνίως το sequel του The Legend of Zelda: Breath of the Wild. H σειρά "The Legend of Zelda" γιορτάζει την 35η επέτειό της και το Skyward Sword είναι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσει η εταιρεία μαζί με τους fans τo θρυλικό αυτό έπος. Έχουμε μια συναρπαστική κυκλοφορία και οι λόγοι που δεν πρέπει να το χάσετε ακολουθούν παρακάτω…









Χρονολογικά αποτελεί το πρώτο παιχνίδι της σειράς



Μπορεί το Skyward Sword να κυκλοφόρησε αρχικά το 2011, πολλά χρόνια μετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, όμως η ιστορία του διαδραματίζεται πριν από όλα τα άλλα βασικά παιχνίδια Zelda. Συγκεκριμένα, τα γεγονότα του έχουν προεκτάσεις που μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και το sequel του Breath of the Wild!



Είναι γνωστό ότι τα παιχνίδια της σειράς έχουν αυτόνομες ιστορίες, κατά βάση, με κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Χωρίς να προδώσουμε τίποτα για το σενάριο, απλά θα αναφέρουμε ότι πολλά από τα στοιχεία, που βλέπουμε στο Skyward Sword, υπάρχει πιθανότητα να συνδέονται με το Breath of the Wild sequel και σε αυτήν την περίπτωση, η χρονική στιγμή για να παίξει κάποιος το Skyward Sword είναι ιδανική, αφού η επόμενη κυκλοφορία της σειράς -πιθανότατα μέσα στο 2022- θα είναι το πολυαναμενόμενο sequel του Breath of the Wild!



Οπτικές βελτιώσεις



Το Skyward Sword HD αποτελεί remaster με την παραδοσιακή έννοια και φέρνει μπόλικες σημαντικές βελτιώσεις για το παιχνίδι που είχε κυκλοφορήσει αρχικά περίπου 10 χρόνια πριν. Συγκεκριμένα, έχουμε αυξημένη ανάλυση, που αυτόματα κάνει την εικόνα μας πιο καθαρή, υψηλότερης ανάλυσης textures/υφές που συμβάλλουν στην ευκρίνεια, αλλά και βελτιωμένο φωτισμό για αποδοτικότερη ατμόσφαιρα.











Η σημαντικότερη βελτίωση στα γραφικά του παιχνιδιού έχει να κάνει με τον ρυθμό των καρέ, που πλέον είναι στα 60, αντί για 30. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι τρέχει με κατά πολύ ομαλότερη κίνηση, ενώ εξίσου σημαντική είναι η απόκριση του χειρισμού που πλέον είναι αμεσότερη.



Καλύτερο από το original



Οι σημαντικότερες διαφορές σε σχέση με τον original τίτλο έρχονται με τη μορφή "quality of life" βελτιώσεων. Πρόκειται για προσθήκες ή ρυθμίσεις στοιχείων που υπάρχουν ήδη, οι οποίες βελτιώνουν την εμπειρία του παίκτη.



Μία από τις βασικότερες έχει να κάνει με το σύστημα ελέγχου (controls) που πλέον δίνει τη δυνατότητα να παίξετε είτε με motion controls, χρησιμοποιώντας τα Joy-Cons, για να μιμηθείτε τις κινήσεις του πρωταγωνιστή, Link, με το σπαθί και την ασπίδα, είτε με τους αναλογικούς μοχλούς του χειριστηρίου. Επιπρόσθετα, δίνεται η επιλογή για τον πλήρη έλεγχο της κάμερας.







Περαιτέρω βελτιώσεις έχουν να κάνουν με τους χρόνους φόρτωσης, που πλέον είναι κατά πολύ μικρότεροι, αλλά και τη δυνατότητα να προσπεράσετε διαλόγους ή κινηματογραφικές σκηνές, γλιτώνοντας χρόνο, σε περίπτωση που τα έχετε παρακολουθήσει ξανά.



Άλλες βελτιώσεις έχουν να κάνουν με την καλύτερη επικοινωνία για τα tutorials, αφού κάποια πλέον είναι προαιρετικά, ενώ η λειτουργία που... σώζει είναι αυτή του "autosave", που προστέθηκε πλέον, καθώς δίνεται η δυνατότητα και για περισσότερα save files.



Μια εμπειρία που αξίζει να βιώσεις



Πρόκειται για έναν τίτλο που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Βελτιώνει την αρχική εμπειρία σε σημεία-κλειδιά κι αποτελεί ιδανική επιλογή για τους fans της σειράς, είτε το έχουν παίξει ξανά στο παρελθόν, είτε όχι.



Το The Legend of Zelda: Skyward Sword HD κυκλοφορεί από τη CD Media αποκλειστικά για το Nintendo Switch.