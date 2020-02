Δοκιμάστε δωρεάν το The Division 2 αυτό το Σαββατοκύριακο

Με την κυκλοφορία του Warlords of New York expansion να πλησιάζει, η Ubisoft διοργανώνει ένα free weekend για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το The Division 2.

Το free weekend θα ξεκινήσει αύριο, 27 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.) και θα διαρκέσει ως τις 2 Μαρτίου (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.), ενώ θα αφορά τα PC, PS4 και Xbox One. Το pre-load έχει ήδη αρχίσει. Η δοκιμαστική έκδοση δεν θα έχει level cap, χρονικούς περιορισμούς ή περικοπές στο διαθέσιμο περιεχόμενο. Όποια πρόοδος σημειώσετε μέσα σε αυτές τις μέρες θα μεταφερθεί και στο κανονικό παιχνίδι, εφόσον αποφασίσετε να το αγοράσετε. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοχοι PS4 και Xbox One θα πρέπει να έχουν συνδρομή PlayStation Plus και Xbox Live Gold αντίστοιχα για να παίξουν.

Πηγή: VG24.gr