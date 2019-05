Το The Sims 4 κυκλοφορεί στην αγορά από το 2014 για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ από το 2017 κυκλοφορεί και για τις κονσόλες. Οι χρήστες PC που δεν το έχετε ήδη στην κατοχή σας, μπορείτε πλέον να το αποκτήσετε εντελώς δωρεάν μέσω του Origin μέχρι τις 28 Μαΐου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να πατήσετε "get the game".