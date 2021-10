Elden Ring: Μικρή αναβολή κυκλοφορίας για τον τίτλο της Bandai Namco

O πολυαναμενόμενος τίτλος της Bandai Namco που αναπτύσσεται από την FromSoftware, Elden Ring, θα κυκλοφορήσει τελικά περίπου έναν μήνα αργότερα απ' ό,τι τον περιμέναμε, σύμφωνα με σημερινό tweet από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας.



Το Elden Ring αποτελεί το ολοκαίνουργιο IP της FromSoftware και του Hidetaka Miyazaki, δημιουργών της σειράς Dark Souls, αλλά και των Bloodborne και Demon's Souls, τα οποία έχουν αποτελέσει τη βάση για ένα νέο είδος, όπως το ονομάζουν οι fans, αυτό των soulsborne παιχνιδιών.



Στην ανάπτυξη του κόσμου του παιχνιδιού έχει πάρει μέρος και ο παγκοσμίου φήμης συγγραφέας του "A Song of Ice and Fire" (ή αλλιώς "Game of Thrones", στην τηλεοπτική μεταφορά της), George R. R. Martin.



Το παιχνίδι δεν θα κυκλοφορήσει πλέν στις 21 Ιανουαρίου 2022, όπως υπολογιζόταν, αλλά θα έρθει έναν μήνα περίπου αργότερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022 για PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S και PC.



Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε και τη διεξαγωγή Closed Network Test που θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου. Η διάρκεια του θα είναι 12-15 Νοεμβρίου για PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, και Xbox Series X|S τις παρακάτω ώρες (ώρες Ελλάδος):

12 Νοεμβρίου: 13:00 -16:00

13 Νοεμβρίου: 05:00 - 08:00

13 Νοεμβρίου: 21:00 - 00:00

14 Νοεμβρίου: 13:00 - 16:00

15 Νοεμβρίου: 05:00 - 08:00



Δήλωση συμμετοχής στο www.eldenring.com/cnt

Για περισσότερες πληροφορίες : https://en.bandainamcoent.eu/elden-ring/elden-ring



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης