Εντελώς δωρεάν 2 παιχνίδια για PC

Η Epic Games χαρίζει αυτή την εβδομάδα ακόμη δύο παιχνίδια. Ο λόγος για τα For the King και Metro: Last Light Redux που έγιναν διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store.







H ενέργεια θα κρατήσει έως τις 11 Φεβρουαρίου και αφού τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να κρατήσετε τα For the King και Metro: Last Light Redux στη βιβλιοθήκη σας για πάντα.



Για να τα αποκτήσετε απλά πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.







Tο επόμενο δωρεάν παιχνίδι που έρχεται στο Epic Games Store είναι το Halcyon 6 Starbase Commander και θα γίνει διαθέσιμο στις 11 Φεβρουαρίου.



Πηγή: VG24.gr