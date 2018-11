Eπιστρέφει το Warcraft 3!

Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης BlizzCon 2018, η Blizzard ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του επικού Warcraft III, μέσω του Warcraft III Reforged.







To Warcraft III Reforged είναι η remastered έκδοση του διάσημου παιχνιδιού στρατηγικής και προσφέρει όλο το περιεχόμενο από τα Reign of Chaos και The Frozen Throne με βελτιωμένα γραφικά, UI και ανάλυση έως 4K.









Το Warcraft III Reforged θα γίνει διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2019 και μπορείτε να κάνετε από τώρα την προπαραγγελία για τη Standard Edition στα 29,99€ και για τη Spoils of War Edition στα 39,99€. Μαζί με την αγορά θα αποκτήσετε και cosmetics που θα ανακοινωθούν σύντομα για άλλα παιχνίδια της Blizzard.





Πηγή: VG24.gr