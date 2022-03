Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο PlayStation Plus

H Sony ανακοίνωσε πως από τον Ιούνιο το PlayStation Plus θα εξελιχθεί σε μια νέα υπηρεσία, που θα προσφέρει περισσότερες επιλογές με μια ευρύτερη σειρά προνομίων.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία θα χωριστεί σε τρεις κατηγορίες:



PlayStation Plus Essential (ίδια με την υπάρχουσα συνδρομή PS Plus)

Δύο παιχνίδια για κατέβασμα σε μηνιαία βάση

Αποκλειστικές εκπτώσεις

Αποθ. χώρος στο cloud για saved games

Πρόσβαση σε online multiplayer

Τιμή: €8,99/μήνα // €24,99/τρίμηνο // €59,99/έτος (δεν αλλάζουν)



PlayStation Plus Extra

Ό,τι δίνει το Essential

Δυνατότητα download παιχνιδιών PS4 και PS5 από μια βιβλιοθήκη 400 τίτλων

Τιμή: €13,99/μήνα // €39,99/τρίμηνο // €99,99/έτος



PlayStation Plus Deluxe

Ό,τι δίνει το Extra

Δυνατότητα download εκατοντάδων παιχνιδιών PS1, PS2 και PSP

Δυνατότητα δοκιμής παιχνιδιών (game trials) για περιορισμένο χρόνο

Τιμή: Άγνωστη - Χαμηλότερη από το PS Plus Premium*



*Το PlayStation Plus Premium θα είναι η υψηλότερη κατηγορία PS Plus για τις χώρες στις οποίες υποστηρίζεται το online game streaming, δηλαδή η υπηρεσία PS Now, που υπήρχε έως τώρα. Η υπηρεσία αυτή πλέον ενώνεται με το PS Plus και δημιουργεί το PS Plus Premium. Με τα έως τώρα δεδομένα, η συγκεκριμένη κατηγορία PS Plus δεν θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και στη θέση της θα υπάρχει το PlayStation Plus Deluxe, που αναφέρεται παραπάνω. Οι δυνατότητες που προστίθενται στο Premium είναι η χρήση cloud για game streaming παιχνιδιών PS3 σε κονσόλες PS4, PS5 και σε PC. Επίσης, τα παιχνίδια που προσφέρονται για PS1, PS2, PSP και κάποια από τα PS4, θα μπορούν να παιχτούν μέσω cloud, αντί να απαιτούν download. Οι τιμές της συγκεκριμένης κατηγορίας PS Plus θα είναι: €16,99/μήνα // €49,99/τρίμηνο // €119,99/έτος. Οι τιμές για την Deluxe που θα έχουμε στην Ελλάδα, έναντι της Premium, θα είναι χαμηλότερες από αυτές.



Τι σημαίνει αυτό για τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές



Η ιδιότητα μέλους των συνδρομητών αναβαθμίζεται, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο ίδιος ο χρήστης. Θα μεταφερθεί αυτόματα σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα συνδρομής στη νέα υπηρεσία PlayStation Plus (PS Plus Essential), εκτός αν αφήσει τη συνδρομή του να λήξει πριν κυκλοφορήσει η νέα υπηρεσία.



Η νέα συνδρομή θα συνεχίσει να περιλαμβάνει όλα τα προνόμια που απολαμβάνει σήμερα στο PlayStation Plus. Από τα μηνιαία παιχνίδια μέχρι το διαδικτυακό παιχνίδι πολλών παικτών, όλα τα πλεονεκτήματα θα παραμείνουν ίδια.



Η χρέωση της συνδρομής δεν θα αυξηθεί και οι ημερομηνίες πληρωμής δεν θα αλλάξουν όταν κυκλοφορήσει η νέα υπηρεσία, εκτός αν επιλέξει ο ίδιος να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα συνδρομής ή στη συχνότητα των πληρωμών του.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης