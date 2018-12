Far Cry New Dawn - Η άμεση συνέχεια του Far Cry 5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούν SPOILERS για το Far Cry 5

To Far Cry New Dawn θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για PlayStation 4, Xbox One και PC.

Mία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις των "The Game Awards 2018" ήταν η παρουσίαση του νέου παιχνιδιού Far Cry από την Ubisoft.Ο καινούργιος τίτλος ονομάζεται Far Cry New Dawn και για πρώτη φορά βλέπουμε άμεσο sequel στη σειρά, με το New Dawn να αποτελεί συνέχεια του Far Cry 5 που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο.Στο New Dawn επιστρέφουμε στη Hope County της Montana των ΗΠΑ, 17 χρόνια έπειτα από το συγκλονιστικό τέλος του Far Cry 5, με την προφητεία του Joseph Seed (ή αλλιώς "The Father") τελικώς να επαληθεύεται. Μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα, οι επιζήσαντες έχουν καταφέρει να συνεχίσουν τις ζωές τους σε υπόγεια καταφύγια βρίσκοντας τον δρόμο τους ανάμεσα στα χαλάσματα και παλεύοντας να βρουν πόρους που θα τους βοηθήσουν να χτίσουν ξανά τον κόσμο τους.Η Hope County σιγά σιγά επανέρχεται στη ζωή και οι άνθρωποι δειλά βγαίνουν από τα καταφύγιά τους για να γνωρίσουν τον νέο κόσμο. Οι επιζήσαντες (ανάμεσά στους οποίους θα δούμε και παλιούς γνώριμους) παλεύουν για να βρουν αιθανόλη, το καύσιμο που τροφοδοτεί τις μηχανές τους πλέον και δίνει ενέργεια στα οχήματά τους.Τον ειρηνικό αυτό τρόπο ζωής έρχεται να ταράξει η νέα ομάδα, με την οποία θα έρθει αντιμέτωπος ο πρωταγωνιστής, οι "Highwaymen". Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που κατάφερε να επιβιώσει από τις βόμβες 17 χρόνια πριν, καθώς ήταν παγιδευμένη στην ανατολική ακτή. Ο πυρηνικός πόλεμος όμως τους άφησε με ελάχιστα εφόδια και για να επιζήσουν έπρεπε να ταξιδέψουν προς τη Δύση και τελικώς να οδηγηθούν στη Hope County. Η ζωή στον δρόμο τους έκανε αδίστακτους και δεν θα σταματήσουν πουθενά για να βρουν ό,τι χρειάζονται για την επιβίωσή τους.Αρχηγοί της βίαιης αυτής ομάδας είναι οι αδερφές Mickey και Lou. Πρόκειται για τις αδίστακτες δίδυμες κόρες του ιδρυτή της ομάδας των Highwaymen. Ο μόνος κανόνας που γνωρίζουν είναι ότι αν δεν σκοτώσεις, θα σε σκοτώσουν. Με αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία ηγούνται και της ομάδας τους.Για να προστατευθείτε από τους Highwaymen θα πρέπει να φτιάξετε τα δικά σας όπλα, όπως το νέο Saw Launcher, που εκτοξεύει πριόνια προς όλες τις κατευθύνσεις. Με υλικά που θα μαζεύετε από τις αποστολές σας θα μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας όπλα ή να "ντύσετε" όπως θέλετε πυροβόλα όπλα που υπάρχουν ήδη, όπως τα AR-15.Εκτός από τις βασικές αποστολές σας που θα σας οδηγήσουν στην κυριαρχία της Hope County, θα βρείτε και πάλι Outposts, αλλά και Expeditions, που θα σας βοηθήσουν να συλλέξετε εφόδια. Ένα νέο χαρακτηριστικό όσον αφορά στα Outposts, έχει να κάνει με το φρέσκο "Escalation mode": όταν ελευθερώσετε ένα Outpost, θα μπορούν να το καταλάβουν πιο δυνατοί εχθροί, οι οποίο θα το εξοπλίσουν με ακόμα δυνατότερα όπλα και περισσότερους συναγερμούς.Στις παραπάνω αποστολές, θα μπορούν να σας βοηθήσουν είτε φίλοι σας διαδικτυακώς (όπως και στο Far Cry 5), είτε και πάλι να βασιστείτε στα Guns/Fangs for Hire. Αυτήν τη φορά, θα έχετε στο πλάι σας την 17χρονη Carmina, την κόρη του Nick και της Kim Frye από το προηγούμενο παιχνίδι, που είχατε γνωρίσει ως μωρό στην αποστολή "Special Delivery"), αλλά και την Nana, μια ηλικιωμένη κυρία που μπορεί να σας βοηθήσει με... sniper!Φυσικά, ο αγαπητός Boomer από το Far Cry 5 δεν ζει πια, αλλά στα Fangs for Hire πλέον μπορείτε να βρείτε τον Timber, που πλέον θα σας ακολουθεί και στο αυτοκίνητο βγάζοντας έξω από το παράθυρο τη μουσούδα του όσο ταξιδεύετε με το αυτοκίνητό σας, αλλά και έναν τεράστιο αγριόχοιρο, τον Horatio, που είναι ειδικά εκπαιδευμένος να επιτίθεται στους Highwaymen.H Ubisoft μας ενημέρωσε και μας έστειλε υλικό για τα παραπάνω, χωρίς να έχουμε πιάσει ακόμα το παιχνίδι στα χέρια μας, το οποίο ελπίζουμε να κάνουμε σύντομα, ώστε να σας μεταφέρουμε πληρέστερη εικόνα από το πρώτο άμεσο sequel για τη σειρά.