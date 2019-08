Τα video games της Gamescom 2019

Του Παύλου Κρούστη

H μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ψηφιακών μέσων ψυχαγωγίας στην Ευρώπη διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Κολωνία. Σχεδόν όλες οι εταιρείες ανάπτυξης και διανομής video games κρατούν τις ανακοινώσεις τους για αυτές τις ημέρες, που το buzz είναι μεγάλο.





Πολλές και καυτές ήταν οι ανακοινώσεις για φέτος, με τα παιχνίδια των επόμενων μηνών να αποκτούν όλο και μεγαλύτερο hype, ενώ οι ανακοινώσεις για τα νέα παιχνίδια ή DLC πέφτουν βροχή. Μέσα σε όλο τον πανικό ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα trailers και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω:

Death Stranding

Διαθέσιμο για: PlayStation 4

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 8 Νοεμβρίου 2019









Cyberpunk 2077

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Google Stadia

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 16 Απριλίου 2020







Marvel's Avengers

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Google Stadia

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 15 Mαΐου 2020



Gears 5

Διαθέσιμο για: Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 10 Σεπτεμβρίου 2019



Blair Witch

Διαθέσιμο για: Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 30 Αυγούστου 2019







Wasteland 3

Διαθέσιμο για: PS4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: Άνοιξη 2020



Erica

Διαθέσιμο για: PlayStation 4

Ημ/νία Κυκλοφορίας: Tώρα





The Witcher 3: Wild Hunt

Διαθέσιμο για: Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 15 Οκτωβρίου 2019



Need for Speed Heat

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 8 Νοεμβρίου 2019

Watch Dogs Legion

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Google Stadia

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 6 Μαρτίου 2020

Dragon Ball Z: Kakarot

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2020

Destiny 2: Shadowkeep (DLC)

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 1 Οκτωβρίου 2019

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 4 Οκτωβρίου 2019



The Yakuza Remastered Collection

Διαθέσιμο για: PlayStation 4

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2019-2020





Remothered: Broken Porcelain

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: Καλοκαίρι 2020

Final Fantasy VIII Remastered

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 3 Σεπτεμβρίου 2019



Mortal Kombat 11 - Kombat Pack (DLC)

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2019-2020

Monster Hunter World: Iceborn (DLC)

(Το cross-over με Horizon Zero Dawn θα είναι αποκλειστικό του PS4)

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 6 Σεπτεμβρίου 2019

Dead by Daylight: Stranger Things (DLC)

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: Σεπτέμβριος 2019



Luigi's Mansion 3

Διαθέσιμο για: Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 31 Οκτωβρίου 2019

The Legend of Zelda: Link's Awakening (remake)

Διαθέσιμο για: Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 20 Σεπτεμβρίου 2019



Shenmue III

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / PC

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19 Νοεμβρίου 2019



Predator: Hunting Grounds

Διαθέσιμο για: PlayStation 4

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2020

Little Nightmares II

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2020



Darksiders Genesis

Διαθέσιμο για: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch / Google Stadia

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2019