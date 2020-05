Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PS4, Xbox One και PC | Ιούνιος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS4, Xbox One και PC για τον μήνα Ιούνιο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)

--



Στο EA Access Vault προστέθηκε το FIFA 20 από τις 16/5. Μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνίδια του Vault με τη συνδρομή EA Access, που είναι διαθέσιμη για PS4, Xbox One, αλλά και PC μέσω της συνδρομής EA Access Origin.



--



PlayStation Plus (PS4)







Star Wars Battlefront II (PS4) (διαθέσιμο από 02/06 έως 06/07)

(PS4) (διαθέσιμο από 02/06 έως 06/07) Call of Duty: WWII (PS4) (διαθέσιμο από 26/05 έως 06/07)



Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Xbox Games with Gold (Xbox One / Xbox 360)

Shantae and the Pirate’s Curse - Xbox One (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

- Xbox One (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Coffee Talk - Xbox One (διαθέσιμο από 16/06 έως 15/07)

- Xbox One (διαθέσιμο από 16/06 έως 15/07) Destroy All Humans! - Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 01/06 έως 15/06)

- Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 01/06 έως 15/06) Sine Mora - Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 16/06 έως 30/06)



Xbox Game Pass (Xbox One / PC)







Προστέθηκαν πρόσφατα:



Minecraft Dungeons (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Cities: Skylines (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Alan Wake (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Plebby Quest: The Crusades (PC)

(PC) Halo 2 (μέρος της συλλογής Halo: The Master Chief Collection) (PC)

(μέρος της συλλογής Halo: The Master Chief Collection) (PC) Golf with your Friends (Xbox One)

(Xbox One) Fractured Minds (Xbox One)

(Xbox One) Endless Legend (PC)

(PC) Final Fantasy IX (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Red Dead Redemption 2 (Xbox One)

(Xbox One) DayZ (Xbox One)

(Xbox One) Streets of Rage 4 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) MechWarrior 5: Mercenaries (PC)

(PC) HyperDot (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Levelhead (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Gears Tactics (PC)

(PC) Moving Out (Xbox One και PC)



Διαθέσιμα σύντομα:



No Man's Sky (Xbox One και PC) (διαθέσιμο σύντομα)



Αποχωρούν από την υπηρεσία:



Brothers: A Tale of Two Sons (Xbox One και PC)

Hydro Thunder Hurricane (Xbox One και PC)

Opus Magnum (PC)

Old Man's Journey (Xbox One και PC)

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (PC)

#IDARB (Xbox One)

The King of Fighters '98: Ultimate Match (Xbox One)



Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια. Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες Xbox One υπάρχει το Xbox Game Pass for Console και για τους χρήστες PC, υπάρχει το Xbox Game Pass for PC. Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στο Xbox Ultimate, μαζί με Xbox Live Gold.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου!



Twitch Prime





The Flame in the Flood (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Forsaken Remastered (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Observer (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Project Warlock (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Steel Rats (διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06)

(διαθέσιμο από 01/06 έως 30/06) Art of Fighting (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Blazing Star (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Fatal Fury Special (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) The King of Fighters 2000 (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) The King of Fighters 2002 (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Pulstar (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) Samurai Shodown II (διαθέσιμο έως 31/12)

(διαθέσιμο έως 31/12) The Last Tinker: City of Colors (διαθέσιμο έως 17/06)

(διαθέσιμο έως 17/06) Silence (διαθέσιμο έως 12/06)

(διαθέσιμο έως 12/06) Anna's Quest (διαθέσιμο έως 05/06)

(διαθέσιμο έως 05/06) Avicii Invector (διαθέσιμο έως 01/06)

(διαθέσιμο έως 01/06) Fractured Minds (διαθέσιμο έως 01/06)

(διαθέσιμο έως 01/06) The Little Acre (διαθέσιμο έως 01/06)

(διαθέσιμο έως 01/06) Pankapu (διαθέσιμο έως 01/06)

(διαθέσιμο έως 01/06) Snake Pass (διαθέσιμο έως 01/06)

(διαθέσιμο έως 01/06) Urban Trial Playground (διαθέσιμο έως 01/06)



Το Twitch Prime αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Twitch Prime, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα.



Epic Games Store

Samurai Shodown NeoGeo Collection (διαθέσιμο από 11/06 έως 17/06)

(διαθέσιμο από 11/06 έως 17/06) Borderlands: The Handsome Collection (διαθέσιμο έως 03/06)

(διαθέσιμο έως 03/06) Sid Meier’s Civilization VI (διαθέσιμο έως 28/05)

(διαθέσιμο έως 28/05) Death Coming (διαθέσιμο από 07/05 έως 13/05)